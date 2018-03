Natalie Portman | incantevole e tostissima da Léon ad Annientamento

Annientamento : il film con Natalie Portman dal 12 marzo in streaming su Netflix : Natalie Portman , ma non solo. « Annientamento », disponibile in streaming su Netflix a partire dal 12 marzo, è un film di fantascienza tratto dal primo capitolo della «Trilogia dell'Area X» di Jeff VanderMeer e tra i protagonisti vanta anche Oscar Isaac, Jennifer ...

«Annientamento» : Natalie Portman in missione (impossibile) per Netflix : Nonostante l’ultimo gruppo di film di fantascienza deludenti (vedi Mute), Netflix punta ancora sullo stesso genere e sforna invece un gioiellino da non perdere: Annientamento (Annihilation), la nuova pellicola di Alex Garland, disponibile dal 12 marzo. LEGGI ANCHENetflix, «Mute»: l'occasione sprecata di Duncan Jones Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff VanderMeer, racconta la storia di Lena (una splendida Natalie Portman), una biologa ...

Il Cigno Nero - con una Natalie Portman da Oscar e Mila Kunis : Il mondo della danza nello sfondo, l’allestimento di un balletto celebre come il lago dei cigni, la sfida tra due ballerine interpretate da Natalie Portman e Mila Kunis, il viaggio nella mente disturbata tra sogno e realtà della povera Nina – Portman: tutto questo è il complesso film Il Cigno Nero di Darren Aronofsky. La pellicola in un complicato gioco di specchi mostra le difficoltà di una grandissima ballerina vessata nella sua ...

Guarda il trailer di Annientamento - il film Netflix con Natalie Portman : Annientamento è il titolo di un romanzo di Jeff VanderMeer (datato 2014), primo capitolo di quella che viene definita Trilogia dell’Area X. Ora Netflix ha deciso di trarne un film, affidandone la regia ad Alex Garland, già noto per averci regalato piccoli gioielli come Ex Machina (e per avere scritto The Beach, il romanzo da cui è stato tratto il film di Danny Boyle con DiCaprio). E, come Ex Machina, Annientamento si muove ...

Millie Bobby Brown : anche Natalie Portman è d’accordo sulla somiglianza tra l’attrice e lei da piccola : Da un mesetto a questa parte, sui social imperversa il foto confronto tra Millie Bobby Brown e Natalie Portman da giovane che, se non avessero 23 anni di differenza, potrebbero sembrare sorelle (guarda qui le foto a confronto). Adesso una delle due dirette interessate ha detto la sua sulla somiglianza ed è d’accordissimo con il popolo della Rete. “Ho incontrato Millie ai Golden Globes e lei è venuta da me dicendo: ‘le persone ...

Natalie Portman protagonista di Annientamento : E' Natalie Portman la protagonista del nuovo film di fantascienza in arrivo su Netflix, Annientamento, diretto dal regista dell'acclamato Ex Machina, Alex Garland. Annientamento sarà disponibile su ...

V PER VENDETTA/ Su Italia 1 il film con Natalie Portman (oggi - 16 febbraio 2018) : V per VENDETTA, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Hugo Weaving e Natalie Portman, alla regia James McTeigue. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:37:00 GMT)

Stranger Things 3 - se Natalie Portman diventa Millie Bobby Brown : È già da un po’ che se ne parla sui social: anche voi avete notato una certa somiglianza tra Natalie Portman e Millie Bobby Brown? Su Twitter sembra che sia il gioco del momento: trovare le foto dove appaiano eclatanti le affinità tra le due attrici. https://twitter.com/Stranger_PY/status/953409821071552512 https://twitter.com/rossypasto/status/950829881939591170 https://twitter.com/sammuccia/status/956935144677498880 E così, Natalie ...

L'ALTRA DONNA DEL RE/ Su Iris il film con Natalie Portman (oggi - 1 febbraio 2018) : L'ALTRA DONNA del re, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Natalie Portman, Scarlett Johansson ed Eric Bana, alla regia Justin Chadwick. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 09:10:00 GMT)

Natalie Portman : «Io - vittima di terrorismo sessuale a 13 anni» - Best Movie : ...della nostra cultura era chiaro per me» ha proseguito Natalie «Sentivo il bisogno di dover coprire il mio corpo e di inibire la mia creatività e il mio lavoro per mandare il mio messaggio al mondo: ...

