Nasce la Groko in Germania Merkel firma con Scholz e Seehofer | Governo ha basi

(Di lunedì 12 marzo 2018) Angela, Horste Olafhannoto il contratto della Grosse Koalition a Berlino, dopo sei mesi dalle elezioni del 24 settembre. Nove persone hanno sottoscritto l'intesa: i tre segretari generali di Cdu Csu e Spd, i tre capigruppo parlamentari e i tre presidenti dei partiti."Abbiamo unstabile e in grado di agire", ha affermato, aggiungendo che "la capacità della democrazia consiste nel fatto di trovare dei compromessi", per cui è possibile che partiti anche molto diversi trovino un accordo per governare. "Se prendiamo un tema come il fisco ad esempio, neppure nel mio partito sono tutti della stessa opinione all'inizio. Figurarsi fra partiti diversi. Non è possibile che si sia tutti d'accordo", ha spiegato.sostiene la necessità di "una buona cultura del dibattito", come presupposto della democrazia. "Sono contenta ...