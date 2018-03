Napoli | Sarri | risposta sessista a giornalista Video | “Sei donna e sei carina | per cui

Serie A - Inter Napoli. Sarri a una cronista : 'Non ti ci mando perché sei una donna' : "Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc...". E' polemica sulla risposta sessista che Maurizio Sarri ha dato nel post partita a San Siro a una domanda di Titti Improta, giornalista ...

Napoli - l’incredibile risposta di Sarri ad una giornalista : “se bella ma…” [VIDEO] : Sarri in conferenza stampa fa discutere con una battuta su una giornalista. Nella gara di ieri il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Inter, subito il sorpasso dalla Juventus. “Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi”. Sarri in conferenza stampa ha sbroccato, la frase dell’allanatore del Napoli ha fatto discutere. Il tecnico ieri ha reagito male ...

Il sorpasso della Juve al Napoli - Sarri : "Se il campionato è aperto il merito è nostro" : Azzurri fermati a Milano dall'Inter, Sarri paragona la Juve al Bayern e al Psg, Spalletti lamenta mancanza di qualità

Napoli - la Juventus sorpassa ma Sarri non si arrende : “Cercheremo di rompere i coglioni fino alla fine” : “Abbiamo fatto una buona partita, rispondendo bene alla sconfitta con la Roma. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, inaspettatamente in salute, ma noi a livello di impegno e abnegazione abbiamo fatto bene pur non riuscendo a sfruttare le occasioni”. Così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Inter. “Addio sogno scudetto? Non siamo né la squadra più ricca né la più forte d’Italia – ha ...

Napoli - la domanda della giornalista fa saltare i nervi a Sarri. La risposta è sessista : “Non ti mando a quel paese perché…” : “La squadra ha fatto una prestazione di grandissimo livello, quella di stasera una delle migliori, soprattutto nell’applicazione difensiva. Non abbiamo concesso niente a una squadra forte, l’attenzione difensiva ci è costato qualcosa nella fase offensiva. Se abbiamo delle responsabilità di vittoria vuol dire che abbiamo fatto cose straordinarie, ma noi abbiamo l’unica responsabilità di dare il 101%. Se il campionato ...

Sarri : 'Il Napoli non è la squadra più forte e più ricca d'Italia - non siamo obbligati a vincere lo scudetto' : Intervistato da Premium Sport, Maurizio Sarri risponde così a chi gli chiede se sia tramontato il sogno tricolore, adesso che la Juve è a +1 e con una partita da recuperare. 'Abbiamo fatto una buona ...

Inter-Napoli 0-0 - Sarri frena La Juve vince - ora è in testa Milan - 3 punti al 94’|Classifica : Partita tattica e controllata, spiccano un palo di Skriniar e due occasioni per Insigne ma gli azzurri falliscono il ritorno in vetta e i nerazzurri il sorpasso alla Lazio

Juventus - Barzagli scatenato : che frecciata al Napoli di Sarri! : La Juventus è reduce dall’entusiasmante successo sul campo del Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale e si candida ad essere protagonista fino al termine della competizione. Nel frattempo il difensore Barzagli lancia qualche frecciata al Napoli di Sarri come riporta ‘TuttoSport’: “Noi non potremo mai giocare come il Napoli e neanche loro potrebbero giocare come noi, sono ...

