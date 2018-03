Napoli - lo scudetto è più lontano : 0-0 con l'Inter : Una giornata che potrebbe essere decisiva in serie A: il Napoli pareggia 0-0 contro una buona Inter e scivola a -1 dalla Juventus che mercoledì potrebbe scappare a +4 dopo il recupero con l'Atalanta. Bene il Milan che rosicchia punti a Lazio e Inter per la zona Champions.

Juventus - sorpasso sul Napoli : Dybala firma lo scatto scudetto : Allegri primo in classifica e virtualmente a +4. Sarri non molla, ma i suoi sembrano in flessione. E ancora una volta non si rialzano

Sarri : 'Il Napoli non è la squadra più forte e più ricca d'Italia - non siamo obbligati a vincere lo scudetto' : Intervistato da Premium Sport, Maurizio Sarri risponde così a chi gli chiede se sia tramontato il sogno tricolore, adesso che la Juve è a +1 e con una partita da recuperare. 'Abbiamo fatto una buona ...

Diretta/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) : San Siro consegna lo scudetto alla Juventus? : Diretta Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:32:00 GMT)

Napoli in calo fisico ma per lo scudetto è ancora tutto aperto : Si è conclusa la 28^ giornata del campionato di Serie A, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro l’Inter, risultato giusto per quanto visto in campo. Per la squadra di Maurizio Sarri adesso si complica la corsa scudetto, la Juventus è in vantaggio di un punto e deve recuperare una partita ma attenzione la gara per la squadra di Allegri contro l’Atalanta non è già vinta. Nella gara tra Inter e Napoli grande ...

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...

Serie A 28^ giornata Inter-Napoli : Match da Scudetto e Champions - le formazioni : Serie A 28^ giornata Inter-Napoli: Match da Scudetto e Champions, le formazioni. L’Inter torna in campo dopo il derby saltato e affronta The post Serie A 28^ giornata Inter-Napoli: Match da Scudetto e Champions, le formazioni appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A : Napoli alla prova Inter - riprende corsa scudetto : A Milano per rimanere attaccati alla Juve. Il Napoli è ancora formalmente capolista del campionato, ma i bianconeri sono a un solo punto di distanza e neppure i più ottimisti credono che nel recupero casalingo con l’Atalanta i campioni d’Italia si faranno sfuggire l’occasione del sorpasso. Si ragiona dunque in casa degli azzurri, come se il primo posto in graduatoria fosse già sfumato. E allora la ricetta per arrivare primi a ...

Inter oppure Napoli : scudetto e Champions - bivio al 100 per 100 : Stasera big-match a S. Siro, nessuno può fermarsi. Icardi&Hamsik a 99 gol in A: caccia alla tripla cifra Per Inter e Napoli è arrivato il momento della verità. Nessuna delle due squadre, questa sera ...

Inter - Moratti sta con Ronaldo : “su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso. Scudetto? Tifo Napoli” : “Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era”. Lo dice, a margine di “Tempo di Libri” per la presentazione del libro “Inter 110 – Noi siamo fratelli del Mondo”, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Ieri sera Ronaldo, dal palco della Hall of Fame, aveva detto ...

Inter - Moratti : 'Scudetto? Dico Napoli' : 'Lo scudetto? La risposta scontata è il Napoli'. Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a margine della presentazione del libro 'Inter 110', sulla corsa scudetto. L'ex numero uno ...

Napoli - il patto scudetto non si ferma con la Roma : la situazione nello spogliatoio : Il patto scudetto non finisce certo con Napoli-Roma. E’ questo che filtrava sabato sera dalle segrete stanze dello stadio San Paolo. Il Napoli ci crede, giustamente: in fondo la classifica sorride ancora e non è perduto proprio nulla. Una sensazione condivisa anche dalla squadra, che negli spogliatoi del San Paolo appena finita la partita […] L'articolo Napoli, il patto scudetto non si ferma con la Roma: la situazione nello ...

Napoli - il patto scudetto non si ferma con la Roma : la situazione nello spogliatoio : Il patto scudetto non finisce certo con Napoli-Roma. E’ questo che filtrava sabato sera dalle segrete stanze dello stadio San Paolo. Il Napoli ci crede, giustamente: in fondo la classifica sorride ancora e non è perduto proprio nulla. Una sensazione condivisa anche dalla squadra, che negli spogliatoi del San Paolo appena finita la partita […] L'articolo Napoli, il patto scudetto non si ferma con la Roma: la situazione nello ...

Volata scudetto in 11 tappe : Juventus-Napoli il 22 aprile : 1 di 12 Successiva TORINO - Le prodezze di Dybala e Dzeko sabato sconvolgono la corsa scudetto perche' la Juve, ora a -1 dal Napoli, ha la possibilita' di guadagnare la posizione di vetta del ...