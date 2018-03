Napoli | la domanda della giornalista fa saltare i nervi a Sarri La risposta è sessista

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) “La squadra ha fatto una prestazione di grandissimo livello, quella di stasera una delle migliori, soprattutto nell’applicazione difensiva. Non abbiamo concesso niente a una squadra forte, l’attenzione difensiva ci è costato qualcosa nella fase offensiva. Se abbiamo delle responsabilità di vittoria vuol dire che abbiamo fatto cose straordinarie, ma noi abbiamo l’unica responsabilità di dare il 101%. Se il campionato italiano è ancora aperto il merito è nostro, cercheremo comunque di lottare fino alla fine”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Maurizioin conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter. Poi un siparietto con una: Se lo scudetto è compromesso? Sei una donna, sei carina e non ti mando a quel paese. Dobbiamo vedere lo scontro diretto con la Juve come un’opportunità e non come un pericolo”. L'articolo ...