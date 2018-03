Napoli | il pm chiede gli arresti domiciliari per Biagio Izzo

Biagio Izzo - la procura di Napoli chiede domiciliari al Riesame “per turbativa d’asta” dopo il no del gip : Nuova richiesta di arresti domiciliari per l’attore napoletano Biagio Izzo. Secondo quanto riporta La Repubblica il suo nome è finito nelle carte di un’indagine della Guardia di Finanz. Nei mesi scorsi il gip ha bocciato la richiesta della procura avanzata dal pm Valter Brunetti nei confronti dell’attore e di altri indagati. La decisione è stata, però, impugnata davanti al Tribunale del Riesame procura che torna a chiedere che ...

Napolimania : i numeri parlano chiaro - chiedete alla Juve di vincere in Europa : ... che ha subito 11 gol in meno, che è diventata materia di studio per la bellezza del suo calcio in tutte le aule dove si studia questo magnifico sport, l'unica che ha reso la Serie A un campionato ...

Napoli - Sarri chiede investimenti - De Laurentiis lo accontenterà : i nomi per “trattenere” il tecnico - Giuntoli è già al lavoro : Napoli, Maurizio Sarri è stato chiaro, servono investimenti ed un progetto vincente per far sì che lui rimanga sulla panchina partenopea. Detto fatto, il patron De Laurentiis ha preso nota del tutto ed agirà di conseguenza in estate, sapendo bene di non potersi privare del suo tecnico. Le parti si siederanno a tavolino per discutere la pianificazione del nuovo corso partenopeo, ma alcune fasi di tale processo sono già ben note ed il ds Giuntoli ...

Napoli - richiedente asilo politico manda due poliziotti in ospedale : I poliziotti del commissariato di Vicaria Mercato hanno arrestato Able Lowe, senegalese di 24 anni, responsabile dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel percorrere con la ...

Calciomercato Napoli/ News - Younes chiede la rescissione dell'accordo con gli azzurri? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ancora voci sul futuro di Amin Younes che avrebbe chiesto la rescissione anticipata agli azzurri.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:36:00 GMT)

Napoli - clamoroso Younes : può chiedere la rescissione del contratto : Il Napoli si prepara a scendere in campo per la gara di campionato contro il Benevento ma a tenere bano è anche la situazione Younes, un vero e proprio giallo per un calciatore che doveva essere agli ordine del tecnico Maurizio Sarri. Il classe 1993 era arrivato in Italia ed aveva svolto le visite mediche, poi era sugli spalti per assistere alla gara contro il Bologna. Poi il ‘giallo’ e la fuga in Olanda, secondo le prime voci per ...

SARRI CHIEDE SCUSA A GIACCHERINI / L'agente svela un sms dell'allenatore del Napoli a Giak e su Younes... : SARRI CHIEDE SCUSA a GIACCHERINI, il tecnico del Napoli avrebbe mandato un sms al calciatore ora al Chievo Verona rimproverandosi di averlo fatto giocare poco nella sua avventura in azzurro.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:13:00 GMT)

POLITANO AL Napoli? / Calciomercato news - il Sassuolo sta per cedere e chiede in cambio Ounas : POLITANO al NAPOLI? Calciomercato news: il Sassuolo sta per cedere di fronte alla corte degli azzurri anche perché il calciatore vuole partire. Chiesto in cambio il prestito di Ounas.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:21:00 GMT)

Due ani senza Giulio Regeni : anche Napoli chiede verità e giustizia : 'Venticinque gennaio 2018, due anni senza Giulio'. Inizia così il videomessaggio che i genitori di Giulio Regeni affidano al web per ricordare a tutti che non smetteranno mai di lottare per avere ...

Napoli - richiedente asilo nel centro accoglienza ha titoli falsi per 2 - 5 milioni di dollari : Un richiedente asilo nigeriano ospite di un centro di accoglienza di Napoli è stato denunciato dalla Guardia di finanza perchè trovato in porto a Genova mentre stava per imbarcarsi per la Sardegna con ...

Il ventre molle di Napoli che chiede e non dà : Nel dilagante (e benemerito) dibattito sulle babygang, non è mancato il classico argomento autoassolutorio. Quanto accade a Napoli, è stato detto, accade in molte altre città, anzi in tutte le città. ...

Calciomercato Napoli/ News - futuro Mertens : il belga chiede l’aumento (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: corre verso il rinnovo del contratto l'attaccante Dries Mertens, che vuole però l'aumento dell'ingaggio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:18:00 GMT)