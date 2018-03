Napoli - con l'Inter uno 0-0 amaro : chance scudetto ormai bassissime : Serviva una vittoria che non è arrivata. E il Napoli, al Giuseppe Meazza in San Siro, ha probabilmente detto “addio” alle ultime possibilità di poter conquistare il trofeo tricolore che manca nel capoluogo partenopeo ormai da quasi trent’anni. Il pareggio a reti inviolate con i nerazzurri è seguito al pesante e inaspettati passo falso casalingo con la Roma: un 4-2 che aveva tagliato le gambe agli uomini di Maurizio Sarri. Luci ed ombre Quelle ...

Baby spacciatori a Napoli - il gip conferma : i genitori perdono la patria potestà. Trentacinque condanne nel clan : confermata la perdita della patria potestà per i genitori di sei bambini, tra gli otto e i dodici anni di età, che venivano utilizzati per confezionare e spacciare droga e che nel gennaio dello scorso ...

Terremoto Napoli - oggi 40 scosse. "Sciame sismico concluso" : Serie di eventi ravvicinati con epicentro nel comune di Pozzuoli, avvertiti anche nel capoluogo. "A febbraio 33 eventi nella caldera dei Campi Flegrei"

Corsa Champions League / Roma - Lazio - Inter e Milan : chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus? : Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Serie A - il Napoli continua a crederci. Hamsik : "Ci proveremo fino alla fine" : Un punto in due partite, il sorpasso della Juve ed il solito clima umorale di Napoli che adesso tende al nuvoloso. Scorie di Inter-Napoli nello spogliatoio azzurro però non ce ne sono, anzi la squadra ...

Napoli - Alisson il dopo Reina. Raggiunto l’accordo con Torreira : alla Samp 25 milioni : Napoli, Alisson il dopo Reina. Raggiunto l’accordo con Torreira: alla Samp 25 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Alisson IL dopo REINA- Come annunciato in mattina, il Napoli si prepara a dire addio a Pepe Reina, ormai prossimo al trasferimento al Milan. I partenopei, però, non resteranno a guardare. Secondo alcune indiscrezioni, la ...

Le Vibrazioni live a Napoli : biglietti gratis con il Mattino : Reduci dal Festival di Sanremo, e dalla pubblicazione di «V», Le Vibrazioni tornano in concerto a Napoli, il 5 aprile alla Casa della Musica: vuoi vederli, magari senza pagare il...

Juve-Napoli : Allegri può andare a +4 - poi Milan per entrambe e Champions per i bianconeri : Il countdown è già scattato: manca poco più di un mese, 40 giorni per l'esattezza, alla resa dei conti che potrebbe decidere lo scudetto. Il prossimo 22 aprile, allo Stadium, Juventus e Napoli si ...

Panchina Atalanta - conferme sull’addio di Gasperini : il Napoli ed il ritorno al Genoa : Panchina Atalanta – L’Atalanta è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso si prepara per il match contro la Juventus. Potrebbe essere l’ultima stagione sulla Panchina dell’Atalanta per Gasperini, la conferma arriva dal diretto interessato a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “ritorno al Genoa? Preziosi non mi ha cercato per tornare, sto molto ...

Napoli : c'è l'accordo con Torreira : Secondo il Corriere dello Sport , c'è l'accordo tra il Napoli e Lucas Torreira della Samp : quinquennale da 1,5 milioni a stagione , a scalare, offertogli da Aurelio De Laurentiis . La trattativa ora dovrà riguardare i due ...

Napoli - lo scudetto è più lontano : 0-0 con l'Inter : Una giornata che potrebbe essere decisiva in serie A: il Napoli pareggia 0-0 contro una buona Inter e scivola a -1 dalla Juventus che mercoledì potrebbe scappare a +4 dopo il recupero con l'Atalanta. Bene il Milan che rosicchia punti a Lazio e Inter per la zona Champions.