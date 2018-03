Napoli | baby spacciatori | il giudice toglie la patria potestà ai genitori

Baby spacciatori a Napoli - il gip conferma : i genitori perdono la patria potestà. Trentacinque condanne nel clan : confermata la perdita della patria potestà per i genitori di sei bambini, tra gli otto e i dodici anni di età, che venivano utilizzati per confezionare e spacciare droga e che nel gennaio dello scorso ...

Napoli - ancora in azione baby gang - quindicenne ferita da un ragazzino di 10 anni : baby gang nuovamente in azione a Napoli. Mentre non si è spenta l'eco dell'aggressione ad Arturo, il minorenne ferito gravemente con colpi di coltello poco prima di Natale nella centrale Via Foria, e ...

Babygang a Napoli - Minniti chiude il cerchio : 'Prenderemo tutti gli aggressori di Arturo' : 'Non voglio anticipare nulla, ma il cerchio si sta stringendo sugli aggressori di Arturo, non avremo pace finché non li avremo presi tutti'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti ...

Napoli - 72enne aggredito da babygang : insulti - pietre e ferite alla testa : Ancora un episodio di violenza in città. Ancora una volta una 'baby gang' scatenata da inutile violenza. Una storia che mette i brividi e che provoca anche tanta rabbia è quella raccontata da un uomo ...

Napoli - ex assessore aggredito da baby gang : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Questo è il risultato di un’aggressione con motorini da parte di 4 ragazzini al centro storico”. Così denuncia su Facebook l’ex consigliere di Napoli Francesco Minisci, aggredito nel centro del capoluogo campano da una baby gang. “Pubblico la foto su consiglio di amici non perché cerco una punizione verso chi ha problemi più seri dei miei – spiega Minisci sul suo account ...

Napoli - ex consigliere ferito da una babygang : «Ho rischiato di perdere un occhio» : Napoli - Aggredito da ragazzini in motorino al centro storico. Già consigliere del Comune di Napoli, Francesco Minisci pubblica le sue foto sui social a testimonianza di quanto gli è...

Napoli - la baby gang più famosa d’Europa? E’ una fake news : Napoli, la baby gang più famosa d’Europa? E’ una fake news Una foto che ha impressionato tutti, ma dietro quell’immagine si nasconde un’altra storia Continua a leggere L'articolo Napoli, la baby gang più famosa d’Europa? E’ una fake news sembra essere il primo su newsGo.

Napoli - svelata la fake news della baby gang più famosa d'Europa : La loro foto ha fatto il giro dei principali quotidiani d'Italia e d'Europa. Si tratta di una presunta baby gang dei Quartieri Spagnoli , conosciuta come "la banda della parruchiell" che ritrate ...

Baby gang a Napoli/ E le paranze? Giulio Golia intervista 16enne : “Ci definiamo ragazzi di strada” (Le Iene) : Baby gang a Napoli: inchiesta di Giulio Golia per Le Iene sulle bande violente di minorenni. Quali sono le differenze con le paranze? L'intervista a padre Zanotelli.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:29:00 GMT)

Sgarbi contro il servizio di Piazza Pulita sulle baby gang a Napoli. Formigli perde la pazienza e gli toglie l'audio : Si parla di baby gang a Piazza Pulita, sulla 7. In chiusura di trasmissione, il conduttore dà la parola a Vittorio Sgarbi e il critico d'arte, candidato con il centrodestra alla prossime elezioni politiche, attacca Saviano: "Nei suoi film si esalta il piccolo criminale". Qualche timido applauso in studio, ma Formigli interviene all'istante: "Stai dicendo cretinate". E Sgarbi parte alla sua maniera: "Trasmissioni come questa sono una ...