Napoli | Alisson il dopo Reina Raggiunto l’accordo con Torreira | alla Samp 25 milioni

Ten Talking Points - la vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Roma - senza i miracoli di Alisson ciao core : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che dedica le vie a Giorgio Gaber. Altre considerazioni. 1. La vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Era uno snodo dirimente e il Che Gue Sarri, non senza patimenti proletari, ha alfine spezzato le reni alla Dea. Mertens è tornato al gol, mentre Francesco Modugno non è ancora tornato al giornalismo. Sia in ogni caso Lode. 2. La Juve è così forte (in Italia) da vincere come sempre prima ...