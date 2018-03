Muore l' imprenditore Soffiantini | le drammatiche tappe del sequestro nello Spezzino

Aggredito a Santo Domingo - Muore in casa imprenditore bresciano in pensione Video : Non c'è stato niente da fare per l'anziano, ma ancora intraprendente, signore bresciano originario di Montichiari morto in to alle ferite riportate dopo una brutale #aggressione nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Assaltato mercoledì all'interno casa sua, a Santo Domingo, con il chiaro movente della rapina, Vittorio Giuzzi è purtroppo deceduto, ammazzato di botte dai suoi aggressori nel cuore della notte, lasciando sgomenti e ...