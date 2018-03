Moviola Serie A | Lazio ancora penalizzata | biancocelesti furiosi | scelte giuste in

calcioweb.eu

: La moviola della 28ª di A: Immobile giù, Lazio senza un rigore ... - milansette : La moviola della 28ª di A: Immobile giù, Lazio senza un rigore ... - CorSport : La #moviola della #SerieA: #Guida disastroso, bene #Mazzoleni ?? -

(Di lunedì 12 marzo 2018)SERIA A – E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato diA, importante indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma a fare sempre molto discutere sono learbitrali.ladi Simone Inzaghi, Immobile va giù per un contatto con Ceppitelli prima e Barella dopo, l’arbitro non fischia e sbaglia. In Crotone-Sampdoria giusto assegnare il penalty per i calabresi, in Genoa-Milan due gol annullato per fuorigioco, decisione entrambe corrette. Giusto anche il rigore per la Juventus contro l’Udinese, stesso discorso per le decisioni nello scontro salvezza Sassuolo-Spal. L'articoloA,in Genoa-Milan sembra essere il primo su CalcioWeb.