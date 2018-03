Motomondiale | GP Qatar 2018 | programma | orari e tv del fine settimana a Losail Il

oasport

: RT @inostripiloti: Torna il motomondiale!!Gli orari del Gran Premio del Qatar 2018! ??????? #OrariSky #Qatargp - Daltanous : RT @inostripiloti: Torna il motomondiale!!Gli orari del Gran Premio del Qatar 2018! ??????? #OrariSky #Qatargp - TuttoMotoriWeb : Johann Zarco: 'Posso lottare per la vittoria già dal Qatar' - simomagg : RT @inostripiloti: Torna il motomondiale!!Gli orari del Gran Premio del Qatar 2018! ??????? #OrariSky #Qatargp -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Torna ile lo fa, come ormai è consuetudine, con il Gran Premio del. La prima gara della nuova stagione sarà di scena in mezzo al deserto e sotto la luce dei riflettori e ci permetterà di farci una prima idea sui rapporti di valore, sui favoriti, oppure su chi parte leggermente più indietro, nelle tre classi. Marc Marquez rimetterà in palio il suo titolo (il quarto nei cinque anni in questa categoria per lo spagnolo) mentre nelle altre due classi avremo un nuovo campione del mondo, dato che il nostro Franco Morbidelli è salito in MotoGP e lo spagnolo Joan Mir è sbarcato nella categoria mediana. Ildi MotoGP, Moto2 e Moto3 sarà, come sempre, decisamente fitto e, per questo motivo, ve lo proponiamo in maniera completa per conoscere appuntamenti,, e come seguire in tv ed in streaming la prima tappa del MondialeCOMPLETO GP...