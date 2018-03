MotoGP | Mondiale 2018 | Valentino Rossi | la leggenda senza fine che sfida il tempo

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - l’anno del tutto o niente. A Losail primo banco di prova : Dal 18 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Losail, le luci artificiali del circuito qatariano illumineranno la scena iridata del primo round e, come al solito, le attese sono tante su quel che vedremo. I test pre-stagionali hanno dato delle indicazioni ma soltanto le gare di questo campionato saranno giudici inappellabili del darsi in pista. Una stagione importante sarà quella di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ingaggiato dalla ...

MotoGP - Mondiale 2018 : come vederlo in tv? Tutto su Sky - previste diverse gare in chiaro su TV8 : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - un eroe senza tempo che sfida le logiche della ragione : Ha fermato il tempo come se fosse il dio Crono, ha bevuto un elisir di lunga vita, il suo orologio biologico segue ritmi sconosciuti alla maggior parte dei comuni mortali, la carta d’identità è un mero documento che non corrisponde alle reali potenzialità del proprio corpo: Valentino Rossi sembra essere immortale, un vero highlander infinito e leggendario, un guerriero inscalfibile dall’inesorabile passare degli anni e delle ...

MotoGP - il calendario completo del Mondiale 2018 : tutte le date e il programma. 19 GP per assegnare il titolo : Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia. Il programma è davvero fittissimo con le gare che si svilupperanno dal 18 marzo al 18 novembre: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

MotoGP Honda - Marquez : «Mondiale apertissimo» : ROMA - Marc Maquez vede un Mondiale apertissimo, dove tutti potranno dire la loro. Il campione del mondo in carica della MotoGp ha parlato al sito Motorcyclenews a una settimana dal via ufficiale alla stagione 2018, che scatterà in Qatar. Dopo l'ultimo test pre-campionato sul circuito di Losail, ...

MotoGP : presentata Noale la nuova Aprilia. La RS-GP 2018 vuole stupire nel prossimo Mondiale 2018 : Presso la sede ufficiale dell’Aprilia, sono ufficialmente stati tolti i veli alla RS-GP che vedremo esibirsi nel Mondiale 2018 di MotoGP. La moto sarà sviluppata del Team Gresini Racing, che lo scorso anno ha mostrato chiari segnali di vitalità nella massima cilindrata. Confermata la livrea tricolore, con il bianco-rosso-verde italiano, mentre da notare la nuova carena studiata per trarre benefici dal punto di vista aerodinamico, rimanendo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i dubbi di Valentino Rossi. Yamaha veloce ed incostante - sarà una stagione in salita? : Se la stagione 2017 della Yamaha aveva preso il via tra mille punti di domanda, soprattutto per quanto riguardava Valentino Rossi (dato che Maverick Vinales volava sulle ali dell’entusiasmo), il 2018 inizia con una situazione leggermente diversa. La nuova M1, infatti, piace di più al “Dottore”, in maniera ben differente all’edizione precedente che, sin dai primi chilometri, non lo aveva minimamente soddisfatto. La moto ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la griglia di partenza dopo i Test di Losail. Ducati e Honda favorite - Valentino Rossi costretto ad inseguire anche se… : Il Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte (18 marzo) e, dopo che gli ultimi Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio, un’idea, pur generica, sulle forze in pista è stato possibile farsela. La tre giorni qatariana ha confermato che il pacchetto Andrea Dovizioso-Ducati funziona. Sia sul passo gara che sul giro secco, la Rossa ha dato dimostrazione di essere ben equilibrata tra le mani del forlivese e, di conseguenza, rientra nel ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : Dal 16 al 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP, Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via. Sul tracciato di Losail (Qatar) avrà inizio il grande spettacolo del Circus su due ruote. Le luci artificiali del circuito arabo metteranno in risalto le sfide tra Ducati, Honda e Yamaha in lizza per l’iride. La Rossa, con Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Andrea Dovizioso e la Ducati a Losail. A caccia di risposte per il sogno Mondiale : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. In casa Ducati la situazione è contraddittoria. Andrea Dovizioso è in grande confidenza con ...