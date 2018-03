MotoGp | la nuova Pramac Ducati a casa Lamborghini Petrucci La stagione più importante

MotoGp - Ducati Pramac : svelata la livrea della nuova moto di Petrucci e Miller FOTO : A pochissimi giorni dall'inizio del motomondiale 2018, la scuderia Ducati Pramac svela le moto della stagione che sta per prendere il via. Piloti, come nella stagione passata, Danilo Petrucci e Jack ...

MotoGp Honda - la nuova sfida di Crutchlow e Nakagami : TORINO - Nella stagione ormai alle porte una delle squadra da tenere d'occhio è senza dubbio quella gestita d Lucio Cecchinello, ovvero il Team LCR Honda che schiera uno dei piloti di maggiore ...

MotoGp : presentata Noale la nuova Aprilia. La RS-GP 2018 vuole stupire nel prossimo Mondiale 2018 : Presso la sede ufficiale dell’Aprilia, sono ufficialmente stati tolti i veli alla RS-GP che vedremo esibirsi nel Mondiale 2018 di MotoGP. La moto sarà sviluppata del Team Gresini Racing, che lo scorso anno ha mostrato chiari segnali di vitalità nella massima cilindrata. Confermata la livrea tricolore, con il bianco-rosso-verde italiano, mentre da notare la nuova carena studiata per trarre benefici dal punto di vista aerodinamico, rimanendo ...

MotoGp 2018 - 'Sono un acrobata' : tutto sulla nuova sigla di Sky Sport dei Movida : PS: per la cronaca gioco ancora a calcio nella Nazionale Artisti Tv. E sono un grande tifoso dell'Inter". Anche Valentino Rossi è un grande tifoso dell'Inter, è anche un po' un artista? "Valentino ...

MotoGp - ecco come si prepara un pilota a correre su una pista nuova : come una squadra di MotoGP affronta il lavoro su una nuova pista? Nel caso della recente sessione di test preseason a Buriram, i team che hanno una squadra in Superbike hanno potuto attingere ai loro ...

MotoGp - ecco la nuova Honda. Marquez Può farmi volare in tutti i circuiti : Lotteremo per regalare una stagione spettacolare a tutti i nostri tifosi sparsi nel mondo'. Sarà una Honda HRC un po' meno 'italiana', dopo l'addio del torinese Livio Suppo, il team principal che ...

MotoGp - Presentata a Jakarta la nuova livrea del team Honda Repsol [Foto] : ... che ha poi aggiunto: 'Dal punto di vista di un pilota, è bello vedere i tifosi che si godono il nostro sport così tanto, e che condividono la nostra passione. Abbiamo avuto anche una buona ...

MotoGp - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : 'Siamo pronti per lottare anche in questa stagione' : Lavoreremo duro anche in Qatar e saremo pronti per lottare anche nella prossima stagione , per soddisfare i tifosi di tutto il mondo '. La sensazione è infatti che la Honda e Marquez saranno di nuovo ...

MotoGp - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : “Siamo pronti per lottare anche in questa stagione” : L’avevamo già conosciuta nei test di Sepang e Buriram ma ora è stata svelata ufficialmente. La Honda ha presentato la versione 2018 della RC213V, la moto con cui Marc Marquez e Dani Pedrosa correranno il prossimo Mondiale. La presentazione è avvenuta a Giacarta, in Indonesia, come è ormai tradizione da quattro anni a questa parte. “È un vero piacere essere di nuovo qui in Indonesia per il lancio della nuova moto, un paese importante ...

MotoGp Honda - Pedrosa e Marquez presentano la nuova RC213V : TORINO - L'attesa per i fan della Honda è finita. Oggi a Jakarta è stata svelata la nuova RC213V. La presentazione ufficiale è arrivata dopo quelle di Ducati, Yamaha e Suzuki. La moto scenderà in ...

MotoGp - Test Thailandia 2018 : Valentino Rossi vuol chiarirsi i dubbi sulla nuova Yamaha : La MotoGP torna ad infiammare i cuori degli appassionati da venerdì per la seconda sessione di Test invernali dal 16 al 18 febbraio. Sarà debutto assoluto in Thailandia, sulla pista di Buriram, che già ha ospitato il Mondiale Superbike nelle ultime tre stagioni. Test, dunque, con valenza doppia per le squadre che, oltre a portare avanti lo sviluppo delle nuove moto, andranno in cerca del miglior feeling con il circuito. Un tracciato lungo 4554 ...

MotoGp 2018 : calendario gare e quando inizia la nuova stagione : Tra circa un mese prenderà il via la stagione 2018 del Motomondiale. C’è grande attesa per la ripresa della Moto GP, che nelle settimane precedenti vedrà i piloti cimentarsi negli ultimi test invernali. Nei giorni dal 16 al 18 febbraio si farà tappa a Buriram, in Thailandia, mentre dall’1 al 3 marzo ci si sposterà a Losail, in Qatar. Sarà proprio da lì che scatterà la nuova stagione, con il 1° dei 19 round che ci accompagneranno fino ...

F1 e MotoGp - i freni arriveranno dalla nuova Carbon Factory Brembo : ... l'intero processo di sviluppo, lavorazione e produzione di manufatti grezzi per la realizzazione di dischi e pastiglie in Carbonio utilizzati nel mondo delle competizioni. edificio - Il nuovo ...

MotoGp Honda - Marquez : «Test utile per conoscere la nuova pista» : Questa l'approccio di Marc Marquez, il campione del mondo in carica MotoGp, rispetto al Chang International, il nuovo circuito entrato da quest'anno nel calendario della classe regina. L'inizio del ...