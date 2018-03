MotoGP | GP Qatar 2018 | programma | orari e tv del fine settimana a Losail Il programma

Speciali su Sky Sport a una settimana dalla gara della MotoGP in Qatar : È tutto pronto per l’inizio del Motomondiale 2018 su Sky. Tanti gli Speciali su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) già a partire da lunedì 12 marzo, per assaporare il clima da gara ancora prima di scendere in pista. Lunedì 12 marzo, tre eventi imperdibili: intervista esclusiva a Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, il cui contenuto sarà disponibile...

MotoGP - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Losail. Il calendario completo : Finalmente ci siamo, scatta il Mondiale MotoGP 2018! Dopo una lunga attesa i campioni della classe regina tornano a fare sul serio e, come consuetudine, saranno di scena a Losail, in notturna, per il Gran Premio del Qatar. Lo spettacolo sarà assicurato, con il campione del mondo Marc Marquez che rimetterà in palio il suo titolo dagli attacchi delle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e delle Yamaha di Maverick Vinales, Valentino Rossi e, ...

Orari MotoGP Qatar 2018 18 marzo : a che ora la differita su TV8 : Tra meno di dieci giorni prenderà il via il Motogp Qatar 2018, primo Gran Premio della stagione. A seguire gli Orari della diretta tv Sky e della differita su TV8. Completate le giornate di test dei giorni scorsi, i piloti del motomondiale sono pronti a correre la prima gara del campionato di quest'anno. Il debutto è fissato sulla pista di Losail, in Qatar, da dove Valentino Rossi intende dare la caccia al decimo titolo iridato della sua ...

MotoGP - Pramac : Petrucci e Miller si danno i voti dopo i test in Qatar : dopo la pausa invernale e i test pre-season arrivano dal Qatar le ultime news prima della partenza ufficiale della stagione. Gli ultimi test hanno chiarito ai team pregi e difetti delle loro moto, ci ...

MotoGP Honda - Marquez soddisfatto delle prove in Qatar : TORINO - In Qatar, la Honda e Marc Maquez hanno avuto qualche problema in più durante i test, rispetto alle prove in Thailandia. Il Campione del Mondo ha visto spesso il pilota privato Cal Crutchlow arrivargli davanti nella tabella dei tempi. Marquez però non sembra preoccupato e ostenta sicurezza per la nuova stagione, come ha dichiarato al ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : la Ducati sorride con Andrea Dovizioso - Jorge Lorenzo deve inseguire : E anche i Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio. I team del Mondiale 2018 di MotoGP si sono esibiti su circuito arabo in una tre giorni di prove importante per definire gli ultimi dettagli, proiettandosi all’esordio iridato del 18 marzo proprio su questa stessa pista. E quali sono state le risposte che ha dato la Ducati? La scuderia di Borgo Panigale ha di che sorridere per quanto ha fatto vedere Andrea Dovizioso. Il forlivese ...

MotoGP Test Qatar Dovizioso : "Meglio del previsto". Rossi : "Bene - ma è dura" : marquez in agguato - Sesto , +0"562, e sornione è il campione del mondo Marquez: "Mi pare che in tanti siano competitivi anche se poi con il variare delle temperature i valori cambiano. Al momento ...

MotoGP - Test IRTA Qatar Day 3 : Morbidelli - 'Non vedo l'ora che arrivi la prima gara della stagione : MotoGP Marc VDS Test IRTA Qatar " Franco Morbidelli ha chiuso l'ultima giornata di Test pre-stagionali sul circuito di Losial con il dodicesimo tempo. Per il campione del mondo in carica si tratta non solo della migliore prestazione della tre giorni , ha migliorato il proprio tempo rispetto a ieri di circa un secondo, ma anche il miglior piazzamento da quando è salito ...

MotoGP - test sul bagnato in Qatar : ok per Marquez - anche per Vinales si può correre : Quarto tempo per il campione del mondo in carica Marc Marquez, davanti compagno di marca Cal Crutchlow. Prime sensazioni positive da parte dello spagnolo: " La visibilità sul bagnato ovviamente non è ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull'aerodinamica - ... : Il campione del mondo della Moto2 è ormai ad un solo secondo dai migliori e sta dimostrandosi meno rookie del previsto. La Suzuki, dopo i fasti di ieri, ha visto Alex Rins al settimo posto, mentre ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : La Rossa, con Andrea Dovizioso , vice campione del mondo, e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le caratteristiche del circuito Qatariano sembrano ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : Dal 16 al 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP, Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via. Sul tracciato di Losail (Qatar) avrà inizio il grande spettacolo del Circus su due ruote. Le luci artificiali del circuito arabo metteranno in risalto le sfide tra Ducati, Honda e Yamaha in lizza per l’iride. La Rossa, con Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...

MotoGP - test Qatar : ancora ribaltoni : scatto di Valentino Rossi! : Ultima giornata di test in Qatar ed importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp, ormai imminente. Continui i ribaltoni in vetta alla classifica, un’ultima giornata ricca di sorprese e colpi di scena: cadute per Rossi, Morbidelli e Nagakami, fortunatamente senza conseguenze, ma a lasciare tutti a bocca aperta è stato Johann Zarco che ha chiuso col miglior tempo, alle spalle Valentino Rossi, seguito da Andrea ...