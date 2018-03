MotoGP | Ducati Pramac | svelata la livrea della nuova moto di Petrucci e Miller FOTO

MotoGP Ducati - pronto a stupire ancora il Team Alma Pramac : TORINO - È arrivato il momento di svelare le livree delle proprie moto anche per il Team Alma Pramac, che quest'anno saranno affidate a Danilo Petrucci e Jack Miller. La presentazione, moderata da ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...

MotoGP - Presentazione live streaming del team Ducati Pramac : Alma Pramac Racing MotoGP 2018 " Con il Motomondiale ormai alle porta , si parte domenica prossima dal Qatar, , c'è tempo per le ultime presentazioni. Questa sera sarà la volta del team Alma Pramac ...

MotoGP Ducati - Dall'Igna : «Siamo messi meglio rispetto al 2017» : ROMA - A pochi giorni dall'inizio della stagione si è confessato ai microfoni di Sky Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: ' Siamo messi meglio rispetto al 2017. Alla fine dei test ...

MotoGP 2018 - Gigi Dall'Igna : "Ducati messa meglio di un anno fa" : "Siamo messi meglio rispetto al 2017. Alla fine dei test invernali un anno fa c'erano più ombre che luci e non avevamo brillato molto". Così Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, alla ...

MotoGP Angel Nieto - Borsoi : «Lasciare la Ducati per Yamaha? Perché no» : TORINO - La nuova stagione sta per iniziare ma i team si stanno già muovendo per il 2019. L'Angel Nieto Team non ha nascosto l'interesse per una collaborazione con la Yamaha. Dopo la separazione da ...

La Ducati Pramac si presenta alla MotoGP 2018 : orari e come vedere lo streaming : Sarà possibile seguire l'unveil della nuova livrea Ducati Desmosedici GP in diretta streaming sul sito skysport.it e in tv con gli aggiornamenti di Sky Sport 24. Pramac, il bilancio dei test I due ...

MotoGP Ducati - il Team Reale Avintia Racing toglie i veli : TORINO - Si è presentato a Madrid il Team Reale Avintia Racing, squadra satellite della Ducati, che schiera il più esperto Tito Rabat e il giovane Xavier Simeon in MotoGp. La squadra schiera anche ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Vorrei il Team Ducati ufficiale» : ROMA - Il 2018 sarà un anno fondamentale nella carriera di Danilo Petrucci. Il pilota ternano nella prossima stagione non farà più parte del Team Alma Pramac, ma non ha perso le speranze per rimanere ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : la Ducati sorride con Andrea Dovizioso - Jorge Lorenzo deve inseguire : E anche i Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio. I team del Mondiale 2018 di MotoGP si sono esibiti su circuito arabo in una tre giorni di prove importante per definire gli ultimi dettagli, proiettandosi all’esordio iridato del 18 marzo proprio su questa stessa pista. E quali sono state le risposte che ha dato la Ducati? La scuderia di Borgo Panigale ha di che sorridere per quanto ha fatto vedere Andrea Dovizioso. Il forlivese ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Abbiamo fatto grandi progressi» : TORINO - Danilo Petrucci ha chiuso l'ultima giornata di test in Qatar con l'ottavo tempo. Il ternano del team Pramac, però, non cercava il tempo sul giro: ' Ho provato a simulare una gara. E l'ho ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Sono andato meglio del previsto» : TORINO - Nell'ultima giornata di test ha fatto registrare il terzo tempo, ma Andrea Dovizioso ha fatto vedere di saper stare al passo dei migliori in tutte le sessioni di prove: ' Sono molto contento, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la griglia di partenza dopo i Test di Losail. Ducati e Honda favorite - Valentino Rossi costretto ad inseguire anche se… : Il Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte (18 marzo) e, dopo che gli ultimi Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio, un’idea, pur generica, sulle forze in pista è stato possibile farsela. La tre giorni qatariana ha confermato che il pacchetto Andrea Dovizioso-Ducati funziona. Sia sul passo gara che sul giro secco, la Rossa ha dato dimostrazione di essere ben equilibrata tra le mani del forlivese e, di conseguenza, rientra nel ...