MotoGP 2018 | Gigi Dall' Igna | Ducati messa meglio di un anno fa

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - l’anno del tutto o niente. A Losail primo banco di prova : Dal 18 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Losail, le luci artificiali del circuito qatariano illumineranno la scena iridata del primo round e, come al solito, le attese sono tante su quel che vedremo. I test pre-stagionali hanno dato delle indicazioni ma soltanto le gare di questo campionato saranno giudici inappellabili del darsi in pista. Una stagione importante sarà quella di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ingaggiato dalla ...

Come vedere la MotoGP 2018 in diretta streaming : Come guardare in diretta streaming gratis la MotoGP 2018 su TV8 Una parte dei diritti televisivi sono stati acquisiti da TV8 , il canale del digitale terrestre di Sky. TV8 potrà mandare in onda in ...

MotoGP 2018 - GP Qatar : tutti i numeri dei top rider : Dovizioso , Ducati, 3x2: tre volte secondo negli ultimi tre anni, ogni volta dietro ad un vincitore diverso , Rossi nel 2015, Lorenzo nel 2016 e Vinales l'anno scorso, . A questi tre piazzamenti ...

MotoGP 2018 - GP Qatar : Losail pista Yamaha? : Yamaha È il team più vincente a Losail, con 8 successi, più della metà delle gare corse qui , 14, . Negli ultimi 6 anni hanno vinto 5 volte, lasciando spazio solo alla Honda nel 2014 , Marquez, . La ...

MotoGP - Mondiale 2018 : come vederlo in tv? Tutto su Sky - previste diverse gare in chiaro su TV8 : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - un eroe senza tempo che sfida le logiche della ragione : Ha fermato il tempo come se fosse il dio Crono, ha bevuto un elisir di lunga vita, il suo orologio biologico segue ritmi sconosciuti alla maggior parte dei comuni mortali, la carta d’identità è un mero documento che non corrisponde alle reali potenzialità del proprio corpo: Valentino Rossi sembra essere immortale, un vero highlander infinito e leggendario, un guerriero inscalfibile dall’inesorabile passare degli anni e delle ...

MotoGP - il calendario completo del Mondiale 2018 : tutte le date e il programma. 19 GP per assegnare il titolo : Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia. Il programma è davvero fittissimo con le gare che si svilupperanno dal 18 marzo al 18 novembre: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea ...

MotoGP : biglietti scontati fino al 15 aprile 2018 per il Gran Premio del Mugello : MotoGP Mugello: mentre tutto è pronto per la partenza di un nuovo emozionante mondiale con la prima gara in Quatar domenica 18 marzo 2018, ricordiamo che è in scadenza al 15 aprile 2018 la fase di promozione dei biglietti scontati per il Gran Premio del Mugello. Per la tre giorni del MotoGP in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2018 sono previsti oltre 130.000 spettatori. Molte tipologie di biglietti ancora disponibili con sconto fino ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Losail. Il programma completo : Nel weekend del 16-18 marzo inizierà il Motomondiale 2018: la MotoGP e le classi inferiori faranno il proprio debutto stagionale, finalmente si accenderanno i motori e si inizierà a fare sul serio dopo i test delle ultime settimane. Spazio all’attesissimo GP del Qatar che come ormai da tradizione apre il campionato riservato alle due ruote: sul circuito di Losail si preannuncia uno spettacolo davvero eccezionale, un’apertura ...

La Ducati Pramac si presenta alla MotoGP 2018 : orari e come vedere lo streaming : Sarà possibile seguire l'unveil della nuova livrea Ducati Desmosedici GP in diretta streaming sul sito skysport.it e in tv con gli aggiornamenti di Sky Sport 24. Pramac, il bilancio dei test I due ...

MotoGP 2018 : calendario - date e orari diretta (Sky e Tv8) di tutti i Gran Premi : Gli appassionati delle due ruote non vedono l'ora che la stagione 2018 di MotoGP riparta. È già ufficiale il calendario del Campionato del Mondo MotoGP 2018. Diciannove GP, dal 18 di marzo al 18 di...

MotoGP - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Losail. Il calendario completo : Finalmente ci siamo, scatta il Mondiale MotoGP 2018! Dopo una lunga attesa i campioni della classe regina tornano a fare sul serio e, come consuetudine, saranno di scena a Losail, in notturna, per il Gran Premio del Qatar. Lo spettacolo sarà assicurato, con il campione del mondo Marc Marquez che rimetterà in palio il suo titolo dagli attacchi delle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e delle Yamaha di Maverick Vinales, Valentino Rossi e, ...