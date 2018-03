Morto lo stilista de Givenchy | Audrey Hepburn musa della sua eleganza classica con un

Hubert James Taffin de Givenchy - Morto il famoso stilista : vestì Audrey Hepburn e Grace Kelly : Se dici ‘Givenchy‘ nella testa di molti appare un’immagine nitida e chiara: Audrey Hepburn con il suo indimenticabile abito nero in Colazione da Tiffany. Hubert James Taffin de Givenchy è morto all’età di 91 anni nel castello rinascimentale dove viveva insieme al compagno, alle porte di Parigi. A lui si deve non solo questa immagine di Audrey Hepburn, bellissima, fissata nell’immaginario collettivo. A lui, stilista ...

