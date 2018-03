Morto l' imprenditore Giuseppe Soffiantini | nel 1997 venne sequestrato per 237 giorni

È Morto Giuseppe Soffiantini - l’imprenditore rapito a Manerbio nel 1997 : È morto l’imprenditore tessile bresciano Giuseppe Soffiantini. Aveva compiuto 83 anni lo scorso 6 marzo....

Brescia - Morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini : fu vittima di sequestro : È morto l’imprenditore Bresciano Giuseppe Soffiantini. Aveva compiuto 83 anni lo scorso sei marzo. Soffiantini nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani di rapitori 237 giorni, dal 17 giugno, quando venne prelevato dalla sua abitazione di Manerbio, fino al 9 febbraio 1998 quando venne liberato ad Inpruneta, in provincia di Firenze dopo il pagamento di un riscatto di cinque miliardi di lire. L'articolo Brescia, morto ...

Morto l'imprenditore Soffiantini - nel 1997 sequestrato per 237 giorni : Aveva da poco compiuto 83 anni. La liberazione dopo quasi otto mesi di prigionia e un riscatto di 5 miliardi di lire

Imprenditore vince la causa dopo 20 anni Ma è Morto : vince la causa contro il Comune dopo vent'anni dall'avvio del contenzioso. Ma l'uomo è ormai morto. La vicenda paradossale viene dalla Sicilia. Protagonista è l'Imprenditore menfitano Giovanni D'Anna, ...

Palermo. L’imprenditore Rosario Costa Morto fulminato ad Ankotrofotsy : Tragedia in Madagascar dove è morto un imprenditore turistico siciliano di 55 anni colpito da un fulmine. Rosario Costa era in Africa per un

Reggio Calabria : i Carabinieri catturano il latitante dato per Morto - faceva l'imprenditore in Romania - Calabria Reportage : Tags ARIGANELLO PASQUALINO Carabinieri legione Carabinieri Calabria Correlati Calabria News • Cronaca • Reggio Calabria Reggio Calabria: la Squadra Mobile arresta un cittadino rumeno di ...

Dato per Morto dai familiari ma imprenditore condannato per bancarotta faceva affari in Romania : Lo cercavano dal 2011 quando la procura di Modena aveva emesso un provvedimento di arresto perché doveva scontare 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di carcere. È la pena che gli era stata inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita. I familiari dell’imprenditore di Rosarno Pasqualino Ariganello lo avevano Dato per morto. O almeno così avevano detto ai carabinieri che lo dovevano arrestare su ...

E' Morto Werther Casalboni - ex imprenditore e vice presidente del Ravenna : Due anni fa il suo nome tornò sui giornali, ma questa volta nelle pagine di cronaca nera. Venne infatti arrestato per una vicenda di molestie sessuali ai danni di una minorenne. Fatti per i quali ...

Milano : no segni evidenti su imprenditore Morto - disposti esami tossicologici : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - L'autopsia sul corpo dell'imprenditore Enrico Maccari, il 55enne manager di un'azienda farmaceutica svizzera scomparso a Natale e ritrovato senza vita in un appartamento a Milano, non ha svelato "cause evidenti di morte. Sono stati pertanto disposti esami tossicologici"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : imprenditore scomparso - trovato Morto Enrico Maccari (10 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: l'Italia è meteorologicamente divisa. Raffaele Marra rinviato a giudizio. Berlusconi convinto di ottenere la metà del consenso. (10 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Milano - trovato Morto l’imprenditore 54enne scomparso a Natale in Svizzera : Enrico Maccari, imprenditore scomparso a Natale in Svizzera, è stato trovato morto in un appartamento di via Pozzi, a Milano. La sua auto era stata trovata lo scorso 29 dicembre proprio nella stessa zona, all’angolo con viale Monza. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Milano. I figli, qualche giorno fa, avevano lanciato un appello per avere segnalazioni sulla scomparsa del padre, manager 54enne di un’azienda ...

Campotosto. Schiacciato dalle balle di fieno : Morto imprenditore di Petritoli : Un infortunio mortale sul lavoro a Campotosto è costato la vita ad imprenditore agricolo di Petritoli. Il fermano di 55 anni, residente a Valmir, è morto in provincia dell’Aquila. Il cinquantenne era molto conosciuto nell’entroterra valdasino. Il titolare di un’azienda agricola marchigiana…Continua a leggere →

Il giallo dell'imprenditore trovato Morto in auto nel Milanese - a setaccio la zona : si cerca il coltello : La protezione civile dragherà un fossato alla ricerca dell'arma che ha ucciso Cosimo Vincenzo Carino, 73 anni. Domani l'autopsia

Imprenditore trovato Morto - è giallo : 18.30 Un piccolo Imprenditore è stato trovato cadavere nel Milanese, a Viboldone. L' uomo era riverso nel suo furgone, fermo al lato della strada e vicino all'abbazia del luogo. Aveva un profondo taglio alla gola. S'indaga per omicidio,ma non si esclude che possa trattarsi di suicidio. L'Imprenditore,73 anni, sposato con figli e residente a Milano,era in grande difficoltà economica. A far pensare a un delitto è il mancato ritrovamento dell' ...