Morto a 91 anni Hubertus de Givenchy | vestì Audrey Hepburn

Moda - Morto Givenchy - aveva 91 anni : tra le sue muse Audrey Hepburn : È morto lo stilista Hubert De Givenchy, leggenda del mondo della Moda. Ha lancitao la griffe omonima e vantava come musa Audrey Hepburn. Givenchy aveva 91 anni. 'Monsieur de Givenchy è morto nel sonno sabato 10 marzo. I suoi nipoti e figli dei suoi ...

'Mio figlio Morto suicida a 17 anni per colpa dei bulli' : I genitori di Michele Ruffino 'Mio figlio si è ucciso a 17 anni . Si è buttato da un ponte perché i bulli lo prendevano in giro . Lui voleva solo un amico e loro non hanno avuto pietà di lui neanche ...

Giovanni Prandini - Morto ex Ministro Dc/ Dalla ‘banda dei 4’ fino a Mani Pulite : addio al fidato di Andreotti : È morto Giovanni Prandini, ex Ministro della Dc, parlamentare ed esponente della "banda dei quattro" con Cirino Pomicino. Era un fidato di Andreotti, travolto da Tangentopoli e Mani Pulite(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:46:00 GMT)

Morto Giovanni Prandini - era nella “Banda dei quattro” del governo Andreotti. Poi fu travolto dall’inchiesta Mani Pulite : Ministro con Andreotti, travolto da Mani Pulite, c’è chi lo inserì nella cosiddetta “Banda dei quattro“. E’ Morto nella notte a Brescia Giovanni Prandini, storico esponente della Democrazia Cristiana. Aveva 78 anni ed era malato da tempo. Era stato ministro della Marina Mercantile tra il 1987 e il 1989 con presidenti del Consiglio Giovanni Goria e Ciriaco De Mita e poi ministro dei Lavori pubblici tra il 1989 e il 1991 ...

Morto Soffiantini - aveva 83 anni. Nel 1997 fu sequestrato per 237 giorni : È Morto l'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini. aveva compiuto 83 anni lo scorso sei marzo. Soffiantini nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani di rapitori 237 giorni, dal 17 ...

Lory Del Santo e il figlio mancato a 4 anni : 'Il mio cuore è Morto con Conor' : Gli risposi che nemmeno se mi avesse offerto tutto l'oro del mondo lo avrei fatto. Per me la vita è sacrosanta. Un mese prima che nascesse il bambino sono andata a Londra e lui mi ha preso una casa. ...

Lutto nel motociclismo - è Morto Ralf Waldmann. Aveva 51 anni : "Waldi" è stato il secondo classificato nel Campionato del Mondo 250cc del 1996 e del 1997, perdendo contro Max Biaggi di soli sei e due punti rispettivamente. Prestazioni che gli valsero un ...

È Morto Piero Ostellino - ex direttore del Corriere della Sera : aveva 82 anni : È morto il giornalista Piero Ostellino: aveva 82 anni e dal 1984 al 1987 aveva diretto il Corriere della Sera. Per lo stesso quotidiano Ostellino era stato corrispondente estero da Pechino e Mosca e fino a pochi anni fa collaborava come editorialista. Ostellino The post È morto Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera: aveva 82 anni appeared first on Il Post.

Un altro lutto per il calcio : è Morto nel sonno a soli 19 anni : Questi sono giorni veramente difficili per il mondo del calcio che, dopo aver detto addio ieri al capitano della Fiorentina, Davide Astori , ora si trova a fare i conti con un altro terribile lutto: quello per la morte improvvisa del giovanissimo ...

Morto in piscina a 17 anni : i genitori non riescono a darsi pace : CRONACA. ' Credo che i protocolli vadano rivisti perché tragedie come quella accaduta ieri a Mario, che non hanno la stessa risonanza di quella di Astori, accadono sempre più spesso nello sport ...

Morto nel sonno come Astori un giocatore del Tours - aveva 19 anni : A Thomas Rodriguez la stessa tragica sorte di Davide Astori. A poche giorni di distanza un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. La giovane promessa francese, 19 anni, è stato trovato Morto nel suo letto presso il centro di formazione del Tours.La notizia del suo decesso è stata confermata "con estremo dolore" dallo stesso club, che milita nella Ligue 2, la serie B transalpina. La morte di Rodriguez è avvenuta nella ...

