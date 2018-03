Montella | “Mourinho allenatore rivoluzionario”

calcioweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) “Mourinho è unriconoscibile come tale, ha un suo stile. Forse è stato il primo a capire che bisognava entrare prima di tutto nella testa dei calciatori, poi nelle gambe, per fargli dare il meglio. E’ stato a suo modo unrivoluzionario”. Così Vincenzodel Siviglia, parla al sito dell’Uefa del suo rivale Jose Mourinho in Siviglia-Manchester Utd di Champions League. L'articolo: “Mourinhorivoluzionario” sembra essere il primo su CalcioWeb.