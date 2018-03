Moda eco-friendly | arrivano i premi

La Moda del prossimo Autunno secondo i buyer : Nel corso delle scorse settimana abbiamo ammirato decine e decine di sfilate, da New York a Parigi, passando per l’imprescindibile tappa di Milano. Ci siamo lasciati affascinare da centinaia di outfit visti in passerella, e abbiamo persino tentato di rintracciare, in quel magma variopinto e apparentemente confuso di look, le tendenze più forti della moda del prossimo Autunno-Inverno. LEGGI ANCHESfilate di Milano: è ora di fare il punto Ma ...

Biglietti nominali per i 5 Seconds Of Summer a Milano - in concerto il 29 marzo : prezzi e Modalità d’acquisto : In vendita da oggi venerdì 2 marzo i Biglietti nominali per i 5 Seconds Of Summer a Milano: la band australiana fa ritorno nel nostro Paese dopo due anni di assenza. I 5 Seconds Of Summer hanno annunciato un nuovo progetto discografico, accompagnando l'uscita del nuovo singolo Want You Back con l'annuncio di un tour internazionale che farà una tappa anche in Italia: la band si esibirà il 29 marzo al Fabrique di Milano. Il nuovo singolo dei ...

Milano Moda Donna : da Gucci a Moschino - il best of della seconda giornata : Ufficialmente, la Settimana della Moda di Milano dedicata alle collezioni per il prossimo Autunno-Inverno ha preso il via martedì sera, con il mastodontico evento firmato Moncler, grazie al quale la griffe di piumini (e non solo) deluxe ha voluto urbi et orbi raccontare il proprio nuovo, entusiasmante e convincente corso. Una svolta così importante nella storia del brand, da smuovere persino – tra le altre – sua Maestà Naomi ...

Sciopero oggi 21 febbraio 2018/ Telecom - Engie e infermieri : orari e Modalità (ultime notizie) : Sciopero oggi 21 febbraio 2018: Telecom, Engie e infermieri. Le ultime notizie: orari e modalità. Le informazioni sulle agitazioni proclamate dai sindacati(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Moda - scontrino record in Via Montenapoleone a Milano : Milano piace ai turisti ed è sempre più capitale dello shopping di lusso. Tra le High Street internazionali, il cuore del Quadrilatero milanese è diventato una meta turistica di alto livello con...

La Moda (vegan) secondo Rooney Mara : I compromessi non piacciono a Rooney Mara. E nemmeno le mezze misure. Vegana ormai da 7 anni, l’attrice due volte candidata agli Oscar e ai Golden Globe non riusciva a trovare capi e accessori che non fossero di pelle e che si allineassero perfettamente con i suoi valori. O meglio, il mercato era pieno di materiali «eco», ma niente o quasi che contemplasse anche un design accattivante e una qualità elevata. Escluse dai suoi acquisti anche tutte ...

Fotocamera Huawei P9 Lite potenziata : Modalità Panorama 3D in pochi secondi : Nonostante Huawei P9 Lite nasca come versione smart dei più blasonati Huawei P9 e P9 Plus, questo non preclude la possibilità ai possessori di integrare qualche piccola mod in grado di incrementarne le funzionalità. Il caso specifico riguarda la modalità Panorama 3D, da poco sbarcata a bordo dei fratelli maggiori del nostro device di riferimento, attraverso l'ultimo aggiornamento OTA. Non sappiamo se il produttore riserverà alla versione ...

Moda secondo comparto d’acquisti online : si comprano anzitutto scarpe : Il web è diventato il canale principale per informazioni e acquisti anche nel settore Moda, secondo il portale di comparazione dei prezzi online Idealo. L’e-commerce di “abbigliamento e affini” ha raggiunto...

Assassin's Creed Origins : nuovi dettagli e data d'uscita per il secondo DLC e la Modalità Discovery Tour : A margine dell'annuncio della data d'uscita del primo DLC di Assassin's Creed Origins, Ubisoft ha rivelato nuovi dettagli e la data d'uscita del secondo DLC del gioco, La Maledizione dei Faraoni, e della nuova modalità Discovery Tour.Discovery Tour è una modalità educativa che consente a chiunque, dai giocatori appassionati di storia ai non giocatori, di esplorare liberamente lo splendido scenario dell'Antico Egitto per scoprire maggiori ...

Hi-tech - ecologica e colorata La Moda seduce i millennials : Lucia Serlenga Sono tre le cose che stregano i giovani: l'Hi-tech, la cultura del colore e lo storytelling. "In un mondo che cambia velocemente la storia di Kappa piace moltissimo" sottolinea Lorenzo Boglione, vice president sales del marchio con i celebri omini nato nel 1978 come divisione sportiva della Robe di ...

Sciopero oggi 4 gennaio 2018/ Poste Italiane - Telecom Italia e Rai : info - orari e Modalità : Sciopero oggi 4 gennaio 2018: le ultime notizie sulle mobilitazioni dei lavoratori. Poste Italiane, Telecom Italia e Rai: info, orari e modalità sulle agitazioni.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:27:00 GMT)