Mobillo | il Centro Ue per il controllo delle malattie | “In Italia casi in calo”

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Cala il numero deidi morbillo in: dall’inizio del 2018 alla prima settimana di marzo sono stati 164 quelli segnalati, e due le morti, quando nel 2017 nello steso periodo si erano già superati i mille. Complessivamente a gennaio 2018, in 15 paesi dell’Unione europea, sono stati registrati 1073, con gli aumenti più consistenti in Grecia e Francia. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino pubblicato daleuropeo per il(Ecdc). I dati evidenziano che dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 nei 30 paesi dell’Ue sono stati riportati 14.732di morbillo, con la Romania al primo posto (5.224, pari al 35% del totale), seguita dall’(4.978, pari al 34%), Grecia (1.398, pari al 9%) e Germania (906, pari al 6%). Con l’inizio del nuovo anno la ‘classifica’ e’ pero’ ...