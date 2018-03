“Mio figlio si è ucciso per colpa dei bulli” - la straziante denuncia della mamma di Michele : Il 17enne Michele Ruffino si è tolto la vita gettandosi da un ponte, ora la madre e il padre denunciano: "Mio figlio è stato vittima dei bulli, sono loro che me lo hanno ammazzato. Lo hanno deriso fino all’ultimo anche al funerale"Continua a leggere

Elena Santarelli : “Mio figlio ha un tumore - affronta le cure senza lamentarsi” : Elena Santarelli, 36 anni, torna a parlare della malattia del figlio Giacomo, 8, avuto dal marito, il calciatore Bernardo Corradi, 41. Lo scorso novembre, la...

Elena Santarelli - “Mio figlio Giacomo in lotta”/ L'appello “aiutate i bambini con tumore celebrale” - ecco come : Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Le ultime notizie sulle condizioni del bambino malato, nato dal rapporto con Bernardo Corrado: "La battaglia continua"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Michael - il figlio di Franco Terlizzi a Pomeriggio 5 : “Mio padre non odia i gay” : Michael Terlizzi, il figlio di Franco difende il padre a Pomeriggio 5 dalle accuse di Craig Warwick all’Isola dei Famosi Michael Terlizzi è furioso per le accuse di Craig Warwick al padre Franco sull’Isola dei Famosi. Cosa è successo? Il sensitivo ha accusato, prima a Verissimo e poi a Domenica Live, l’ex pugile di omofobia. […] L'articolo Michael, il figlio di Franco Terlizzi a Pomeriggio 5: “Mio padre non odia i ...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

Rudy Zerby in lacrime a Verissimo/ “Mio figlio Leo ha rischiato di morire - ora sta bene” : Rudy Zerbi si racconta a Verissimo e scoppia in lacrime ricordando il pericolo di perdere suo figlio Leo e la sua compagna Maria a causa di problemi durante la gravidanza.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:27:00 GMT)

Rudy Zerbi in lacrime a Verissimo : “Mio figlio ha rischiato di morire - ora sta bene” : Verissimo, Rudy Zerbi piange per il figlio Leone che ha rischiato di morire Rudy Zerbi è tornato a Verissimo, dove ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata. Tra i tanti non si è potuto fare a meno di parlare del quarto figlio del discografico, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre […] L'articolo Rudy Zerbi in lacrime a Verissimo: “Mio figlio ha rischiato di morire, ora sta bene” proviene da Gossip e ...

“Mio figlio…”. Isola dei Famosi - Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack - 16 anni : Anche Filippo Nardi a poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi ‘più tosti’ come l’ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c’è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a ...

“Mio figlio è come te…”. Elena Santarelli interviene su Instagram : dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro - la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi : Domenica 11 febbraio è ricominciata la trasmissione Le Iene. Grande fermento. tutti erano impazienti di vendere Nadia Toffa di nuovo seduta dietro il bancone. dopo il malore che l’ha colpita, era ovvio che la Toffa raccontasse in tv cosa le fosse successo. Ma nessuno si aspettava di sentirle dire ciò che ha detto: “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. ...

“Mio figlio… e la sua morte”. Il dramma di Amaurys Perez arriva nella notte. All’Isola dei Famosi arrivano le prime parole che fanno soffrire e riflettere tutti. Tra i naufraghi cala il silenzio : Come sappiamo l’isola dei Famosi in queste settimane è attraversata dal vento della discordia. Da una parte il ‘droga gate’ e dall’altra i rapporti tesi tra i naufraghi hanno portato un po’ d’amarezza sul reality. Ma in Honduras non tutto va male. O almeno se Cecilia Capriotti e Filippo Nardi sono ai ferri corti, altri concorrenti invece mostrano un certo affiatamento. E infatti in una di queste ultime ...

“Mio figlio…”. C’è posta per te Carlo Conti rivela il gesto di Maria De Filippi. È successo durante l’ultima puntata di C’è Posta per te - dopo che il popolare conduttore era stato chiamato in studio. Un legame - quello tra i due big della televisione italiana - sempre più solido : dopo la conduzione del Festival di Sanremo tra loro è cambiato tutto, se prima erano dei buoni conoscenti adesso Carlo Conti e Maria De Filippi sono degli ottimi amici. La conferma, per chi avesse dubbi, è arrivata durante la puntata di ieri di C’è Posta per te, il programma di punta del sabato di Mediaset sempre più leader nel gradimento, dopo che il popolare conduttore era stata chiamato in studio. Nel dettaglio, Conti, visibilmente ...

Bimbo guarito dalla leucemia - parla la mamma : “Mio figlio ora sta bene - sono felice” : Bimbo guarito dalla leucemia, parla la mamma: “Mio figlio ora sta bene, sono felice” A Mattino Cinque l’intervista telefonica alla famiglia di Paolo, 4 anni, salvato a Roma dalla malattia al Bambin Gesù. Continua a leggere L'articolo Bimbo guarito dalla leucemia, parla la mamma: “Mio figlio ora sta bene, sono felice” sembra essere il primo su NewsGo.

“Mio figlio nato morto in una prigione libica”. La fuga di una ragazza che sperava nell’Europa : “Sto sotto un ponte” : “Dopo 4 mesi in questa prigione libica, una notte ho cominciato ad avere le contrazioni. Stavo molto male ma non c’era nessuno che mi potesse aiutare. Nessuno ha chiamato un medico. Così dopo due giorni ho partorito, ma il mio bambino era morto. Non so dire cosa abbiano fatto del suo corpo”. È il racconto di una donna eritrea al microfono dell’inviato Massimiliano Cochi, in un’intervista al Tg2000. La giovane al momento si trova a Ventimiglia in ...