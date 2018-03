Mina Basaran | la figlia di un ricco imprenditore e le sue amiche muoiono in un incidente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) Aveva 28 annie avrebbe dovuto sposarsi a fine mese.di unturco, Mia era andata con le suea festeggiare il suo addio al nubilato negli Emirati Arabi. Le otto ragazze stavano rientrando a Istanbul quando il loro jet privato, di proprietà di, si è schiantato su una montagna della provincia sudoccidentale di Chahar Mahal-Bakhtiari, in Iran. Oltre ae alle suesono morti anche il pilota e tutto l’equipaggio. A causa delle forti piogge, i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’due ore dopo e hanno trovato l’aereo in fiamme. Per l’identificazione bisognerà aspettare l’esame del dna.aveva pubblicato alcune foto della festa con le suenei propri profili social. L'articolo, ladi une le suein un ...