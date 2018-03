Mille Miglia 2018 | le date | il percorso e il programma

Mille Miglia - la corsa più bella del mondo torna in scena a maggio : Quattro giorni per sognare, rievocare, ammirare, respirare il sapore delle auto d’epoca impegnate in strada: la 1000 Miglia è una rievocazione giocata sulla regolarità, non più sulla velocità come nelle edizioni “vere” di metà del secolo scorso (1927-1957), ma resta l’appuntamento più vivo, sentito ed ampio che sappia coinvolgere così tante auto storiche con un seguito di appassionati altrettanto importante. L’edizione 2018 ricalca ...

Mille Miglia 2018 450 equipaggi dai 5 continenti : La competizione che Enzo Ferrari aveva definito «museo viaggiante unico al mondo» prevede per questa 36/ma edizione quattro tappe - da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a ...

Alfa Romeo - Festeggia i 90 anni della prima vittoria alla Mille Miglia : Il 1 aprile del 1928 Giuseppe Campari e Giulio Ramponi vinsero la seconda edizione della Mille Miglia a bordo dell'Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport, una delle creature di Vittorio Jano, che rese leggendario il sei cilindri di questa vettura, con testa fissa e sovralimentata. In quelloccasione lauto percorse 1.618 km viaggiando a una media di 84 km/h e centrando il primo di 11 successi dell'Alfa Romeo, di cui 7 consecutivi, dal 1932 al ...

Famiglia - in calo le unioni a lunga durata : per i Millennials sempre meno tempo con i genitori uniti : Calano le unioni a lunga durata. Un fenomeno che si ripercuote sui Millennials. 'La disgregazione dei valori morali a livello sociale prima, e conseguentemente familiare, hanno scatenato importanti ...

Matrimoni forzati - il “servizio segreto” che salva le ragazze dagli abusi in famiglia. L’inchiesta su FqMillenniuM : In Italia esiste un servizio di protezione per le ragazze che vogliono sottrarsi ai Matrimoni combinati: alle giovani, anche minorenni, viene offerta un’opportunità di fuggire da casa, insieme a un nome nuovo e una residenza protetta dove nascondersi dai parenti. Questo servizio non è regolato da alcuna legge, ma è sorto in modo spontaneo tra centri antiviolenza, assistenti sociali e funzionari pubblici volonterosi. Lo racconta, per la ...

Intervista di Emma Fenu a Riccardo Ripoli : fondatore della Casa Famiglia Millecolori per minori in difficoltà : “Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo.” ? Rachel L. Carson Riccardo Ripoli vive a Livorno dedicandosi con passione ai bambini e ai ragazzi. Circa […]

P.a: contratto era Millenials guarda a donne e famiglia 22 gennaio 2018

Etihad torna all'attacco - spina nel fianco dei commissari Alitalia. L'affaire insoluto del MilleMiglia : (Teleborsa) - Mentre i tre commissari straordinari di Alitalia, Gubitosi, Laghi e Paleari, lavorano a stretto contatto con il Governo al fine di trovare una plausibile quanto degna via di uscita per ...

