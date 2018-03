Milano-Sanremo 2018 : il percorso ai raggi X. La classica più lunga del mondo. Cipressa e Poggio per fare selezione - arrivo in via Roma : Sabato si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la prima classica Monumento della stagione. Con i suoi 291 chilometri, è la classica più lunga del panorama internazionale, uno sforzo di oltre sette ore che conduce il gruppo dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure. Dal punto di vista altimetrico, la corsa è facile, adatta ai velocisti ma anche aperta a diverse soluzioni, basti pensare alla vittoria di Michal Kwiatkowski ...

Milano-Sanremo 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : L’attesa, ormai, è finita. Sabato andrà in scena la Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento dell’anno. Il primo vero grande obiettivo della stagione, un concentrato di adrenalina che si consuma dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure, in un lento incedere scosso da fremiti improvvisi. Lievi, intensi, brevi, prolungati, tutte le facce di un racconto che dal 1907 arde ad inizio primavera. Viene ...

Milano-Sanremo 2018 : Marcel Kittel punta all’esordio nella Classicissima. Quali sono le sue ambizioni? : Dopo la vittoria di ieri nella seconda frazione della Tirreno-Adriatico, il tedesco Marcel Kittel sta pensando di prendere parte alla prossima edizione della Milano-Sanremo, sulla carta la Classica Monumento più adatta alle sue caratteristiche. Fino ad oggi, il corridore della Katusha-Alpecin ha sempre rimandato l’appuntamento con la Sanremo, ma starebbe pensando di provare a correrla, quantomeno per valutare le proprie possibilità in ...

Moscon - prove di Milano-Sanremo sotto la neve - VIDEO - : MENTONE , FRANCIA, . Ricognizione della Milano-Sanremo sotto la neve per il Team Sky, come testimonia il VIDEO postato su Facebook dal noneso Gianni Moscon. Tags ciclismo

Tour Down Under 2018 : Elia Viviani debutta con la Quick-Step Floors. Parte la rincorsa alla Milano-Sanremo : Martedì prossimo Elia Viviani inizierà la sua esperienza con la Quick-Step Floors, nell’esordio stagionale al Tour Down Under. Questa corsa sarà un banco di prova importante per il corridore veneto, che potrà sfruttare l’aiuto dei nuovi compagni per cercare di conquistare subito un successo di tappa in volata. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Viviani per questa corsa e anche per il prosieguo del 2018. Nella breve corsa a tappe ...