Milano Non in regola con i vaccini | 4 bimbi spediti a casa

Milano-Sanremo 2018 : Sonny Colbrelli ci crede. Ma non potrà attendere una volata di gruppo : Dopo un primo anno di adattamento al World Tour, tra le fila della Bahrain-Merida, Sonny Colbrelli è pronto ad affrontare la seconda campagna della grandi Classiche, che prenderà il via nella giornata di sabato con la Milano-Sanremo. Proprio alla Classicissima il bresciano aveva conquistato un ottimo sesto posto nel 2014 ancora in maglia Bardiani, che ne aveva fatto intravedere ottime potenzialità in questo tipo di corse. Le caratteristiche di ...

Vaccini : a Milano 4 bambini non in regola rimandati a casa : A Milano quattro i bambini fino a sei anni non hanno fatto ingresso a scuola in quanto non in regola con la documentazione sulle vaccinazioni. Il Comune ha reso noto che sono una decina i bimbi che risultano non in regola ma 5-6 erano assenti da scuola già dalla fine della scorsa settimana per probabili motivi di salute. L'articolo Vaccini: a Milano 4 bambini non in regola rimandati a casa sembra essere il primo su Meteo Web.

A Milano 4 bambini rimandati a casa dalle scuole perché non erano in regola con i vaccini : A Milano sono quattro i bambini fino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne comunali questa mattina perché non in regola con la documentazione sulle vaccinazioni.Dal Comune spiegano che sono una decina i bimbi che risultano non in regola, ma 5-6 erano assenti da scuola già dalla fine della scorsa settimana forse per l'influenza. I quattro bambini rimandati a casa, invece, erano privi di ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i cinesi Sui Wenjing e Han Cong non difenderanno il titolo delle coppie : Arriva la notizia di un’altra rinuncia di peso in vista dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che si svolgeranno a Milano. Questa volta, ad alzare bandiera bianca sono stati i cinesi Sui Wenjing e Han Cong, campioni iridati in carica nella gara delle coppie d’artistico, nonché reduci dalla conquista della medaglia d’argento olimpica. Il motivo del ritiro è da ricercarsi in una frattura da stress al piede destro ...

La minoranza Pd : Renzi non ha i numeri Sala : «Io leader? Fino al 2021 a Milano» : Veleni, sospetti, candidati: lunedì, in Direzione, il Pd rischia la conta. E nel «parlamentino» cala il numero dei Renziani. Delrio smentisce di voler correre per la segreteria

CARLO CRACCO - PREZZO CHOC PER LA MARGHERITA A Milano/ “Non è pizza - ma pazzia” : anche i social insorgono : CARLO CRACCO presenta la pizza nel suo ristorante in Galleria a MILANO, una versione rivistata e dal costo esoso e subito esplode la polemica sul web: ecco perché!(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Sala : «Io leader del Pd? Fino al 2021 a Milano. Non faccio più progetti sul futuro» video : «La malattia mi ha cambiato», così il sindaco Beppe Sala alla presentazione, sabato a Fieramilanocity, del suo libro «Milano e il secolo delle città» a «Tempo di Libri»

Sala : «Io leader del Pd? Fino al 2021 a Milano. Non faccio più progetti sul futuro» : «La malattia mi ha cambiato», così il sindaco Beppe Sala alla presentazione, sabato a Fieramilanocity, del suo libro «Milano e il secolo delle città» a «Tempo di Libri»

Carlo Cracco - prezzo esagerato per la Magherita a Milano/ "Non è pizza" : gli esperti di Napoli insorgono : Carlo Cracco presenta la pizza nel suo ristorante in Galleria a Milano, una versione rivistata e dal costo esoso e subito esplode la polemica sul web: ecco perché!(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:36:00 GMT)

VACCINI - 30MILA BAMBINI NON IN REGOLA/ Domani la scadenza : Scavuzzo - “a Milano 40 casi segnalati” : VACCINI, 30MILA BAMBINI non in REGOLA secondo i dati della Società italiana di Igiene: rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Donne e lavoro - perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

Milano “città tonda” non è un’eccezione ma deve saper fare crescere l’Italia : Il segno che rappresenta meglio Milano è una linea curva. Priva di spigoli. Tonda e dunque morbida, inclusiva, solidale. Come dicono le sue mura e le sue circonvallazioni. La forma dei bastioni che racchiudono una sorta di cuore (l'hanno scoperto dei cartografi, riesaminando antiche mappe della città). E i navigli, che nella storia sono stati vie d'accesso per persone e per merci.Milano città aperta, dunque. Le sue porte, ...

Sciopero trasporti 8 marzo - pure per treni e aerei : fasce di garanzia Roma - Milano - Napoli e non solo : Sciopero trasporti il giorno 8 marzo che coinvolge pure treni e aerei e tutte le città italiane e non solo Roma, Milano e Napoli. Altro che Festa della donna e a dire la verità la mobilitazione prende vita proprio dalla speciale ricorrenza dedicata al gentil sesso, visto che l'Unione sindacale di base (Usb) risponde proprio così all’appello di dell'iniziativa "Non una di meno" ricordando che in più di 70 paesi di tutto il mondo proprio le ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Yuzuru Hanyu infortunato - non ci sarà : Vincitore del suo secondo titolo olimpico consecutivo in quel di PyeongChang, il fuoriclasse giapponese Yuzuru Hanyu non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio alla caviglia subito in allenamento ad inizio novembre, nel riscaldamento dell’NHK Trophy. Il campione nipponico aveva stretto i denti per partecipare alla rassegna a cinque cerchi, ma il riacutizzarsi del dolore, unito ad un ulteriore infortunio ad un ginocchio, ...