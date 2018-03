Milano | M5S vota contro bilancio | politiche economiche inaccettabili

Elezioni : Corrado (M5S) - modello Milano? Pd regge solo in centro città : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - "Sono estremamente felice che il sindaco Sala ritenga soddisfacente il risultato milanese che peraltro ridimensiona notevolmente il Pd. Ciò che pare surreale, però, è la storiella del modello Milano. Il sindaco forse non ha fatto un’analisi del voto, secondo la quale il

Olimpiadi invernali 2026 : Torino ci prova. Primo avversario? Il Coni - che candiderà Milano per evitare intoppi con il M5s : Due miliardi di euro per riportare le Olimpiadi a Torino. O almeno così sperano sotto la Mole, visto che il Coni sembra pensarla diversamente. Il sogno olimpico di Giovanni Malagò non è finito con la stroncatura di Roma 2024: se l’occasione per i Giochi estivi è sfumata con il no della sindaca Virginia Raggi, perché non riprovarci con quelli invernali del 2026 (che nessuno vuole più: la vittoria sarebbe quasi assicurata). Con un paio di ...

Elezioni : M5S Milano - scarso rispetto da consiglieri eletti che non si dimettono : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – “scarso rispetto del ruolo e dei cittadini” dimostrano quei consiglieri comunali eletti in Parlamento che non si dimettono. E’ la denuncia del capogruppo M5S in Comune di Milano, Gianluca Corrado. “Ci risulta che in molti, tra cui Sardone, Comazzi, Parisi, Bastoni, Morelli e Palmeri, che hanno conquistato un nuovo seggio -di certo più remunerativo rispetto a quello che occupano a Palazzo ...

Regionali - Fontana straccia Gori e la Lega doppia FI. A Milano è controtendenza Pd : col 27% è primo partito. M5S non sfonda : Il sindaco leghista di Varese Attilio Fontana incassa una vittoria clamorosa. In Lombardia stacca di 27 punti e doppia il candidato del Pd Giorgio Gori: 53% contro 26,4% secondo le ultime proiezioni. Non solo: porta la stessa Lega a raddoppiare i voti rispetto a Forza Italia e congela le speranze di ribalta dei Cinque Stelle il cui candidato si ferma al 16%. Di sicuro il risultato di Fontana è nettamente superiore rispetto al 42,8% registrato ...

Milano - elezioni regionali 2018 - Dario Violi - M5S - : «Con l'usato sicuro la Lombardia perde. Basta soldi pubblici per le autostrade» : «Io spero che i lombardi abbiano il coraggio di dare un taglio netto al passato. Nella consapevolezza che solo con noi sia possibile». Dario Violi, 32 anni, è il candidato presidente del Movimento ...

EMilano : se incarico a M5S il Pd appoggi il governo : 'Se il presidente Mattarella dovesse dare l'incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo'. Lo afferma Michele Emiliano in un'intervista a Telenorba.

Ema : M5S Milano - ricorso conferma scarsa credibilità governo : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "E' giusto provarci ancora per avere la sede di Ema a Milano, ma sarebbe stato meglio che il governo italiano ci avesse creduto di più quando era il momento. E dopo le evidenti mancanze di Amsterdam ad essere pronta a ospitare l'Agenzia del Farmaco nei tempi e modalità

Treno Milano - Di Maio : 'M5s sforerà 3% per sicurezza dei pendolari' : "Il nostro governo, qualora i cittadini dovessero decidere di mandarci al governo, non sottrarrà soldi alla manutenzione di queste infrastrutture per restare nei vincoli Ue. Io il 3% lo voglio sforare ...

Milano : Violi (M5S) su treno deragliato - non si può morire da pendolari : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Sono senza parole. Non si può morire da pendolare. Il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto stamattina alle porte di Milano". Così Dario Violi candidato presidente del M5S Lombardia. "Indipendentemente dalle cause e responsabi

Da Milano a Roma a PalermoChi sono i candidati del M5SElezioni 2018 - le liste con tutti i nomi : Ci sono quasi tutti i big M5S a capolista dei listini proporzionali per le elezioni delle nuove Camere. Ovviamente lo sono anche Luigi Di Maio e Roberto Fico, che corrono per il nuovo gruppo che, con le elezioni del 4 marzo, si formerà a Montecitorio. L'esito della consultazione degli attivisti sulla Rete è stato pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Non ci sono indicazioni sulle preferenze ottenute da ciascuno. Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Renzi - Calenda e Gori a Milano. Leader Pd : 'M5S incompetenza elevata a orgoglio' : "Siamo in un tempo in cui se a uno non torna un bilancio con la penna mette 5 milioni in più. È un tempo bellissimo per la politica ma da qui al 4 marzo c'è da vincere contro i 5 stelle, l'...

L’idea del M5S è candidare i rettori di Torino e Milano : In tempi in cui la politica ama quasi nascondersi da se stessa, avere un rettore in lista è quasi d’obbligo. È una verniciata di società civile che però assicura anche quel pedigree di autorevolezza e competenza che i partiti cercano per sfidare lo scetticismo degli elettori. Com’ è stato nell’ultima legislatura dove i docenti universitari erano 62...

Biglietti Atm Milano - M5s : “Stop agli aumenti - serve ticket unico integrato per incentivare utilizzo dei mezzi” : Stop all’aumento dei Biglietti del trasporto pubblico locale a Milano e biglietto unico integrato nell’area metropolitana milanese. Sono le proposte del Movimento 5 stelle, che in conferenza stampa ha annunciato l’avvio di una raccolta firme su tutto il territorio metropolitano. Per i 5 stelle l’aumento anticipato dal sindaco Beppe Sala e previsto dal 2019 (i ticket passerebbero da 1,5 euro a 2 euro) è ...