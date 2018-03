Milano | consiglio Comune approva bilancio 2018-2020

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : "Non lo potete rigettare" | Olanda : "Yes we can" : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta ma per Sala la partita è ancora aperta. Il vice premier olandese dopo il sopralluogo della delegazione dell'Europarlamento: "Rispetteremo i tempi". La Via: "Rischio ritardi"

Ema : Consiglio Ue propone rigetto domanda - ricorso Milano irricevibile (2) : (AdnKronos) – Un ricorso, a dire del Consiglio Ue, “manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione attiva” da parte del Comune di Milano che non ha offerto “alcun elemento di prova preciso e concreto, comprovato da una documentazione pertinente, per dimostrare che l’esecuzione della decisione impugnata comporterebbe un danno grave e irreparabile allo stesso Comune” ma si è “limitato ad ...

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : "Non potete rigettare nulla" | Amsterdam : "Noi siamo pronti - yes we can" : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta ma per Sala la partita è ancora aperta. Il vice premier olandese dopo il sopralluogo della delegazione dell'Europarlamento: "Rispetteremo i tempi". La Via: "Rischio ritardi"

EMA - CONSIGLIO UE BOCCIA RICORSO Milano/ Ultime notizie : Sala - "partita aperta". Olanda - "yes we can - pronti" : Ema, il CONSIGLIO Ue definisce il RICORSO di MILANO 'irricevibile' spiegandone le ragioni. Sindaco Sala, 'partita aperta, c'è ancora spazio'.

Ema - Consiglio Ue ferma ricorso Milano/ Ultime notizie : "irricevibile". Palazzo Marino replica - "è fondato" : Ema, il Consiglio Ue definisce il ricorso di Milano "irricevibile" spiegandone le ragioni, ma arriva la replica della difesa di Palazzo Marino: ecco il botta e risposta.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari : poche risposte da Olanda : Ema, Consiglio Ue: irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino: “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari: poche risposte da Olanda Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l’Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio “non può essere considerato l’autore della decisione”. Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione ...

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : "Non potete rigettare nulla" | Europarlamentari : poche risposte da Olanda : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio "non può essere considerato l'autore della decisione". Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione dell'Europarlamento

Ema - il Consiglio : il ricorso di Milano contro la sede in Olanda non è ricevibile : Secondo il Consiglio dell'Ue la richiesta di sospensiva sull'assegnazione della sede Ema ad Amsterdam al tribunale Ue deve essere ' rigettata per manifesta irricevibilità ' . È questa la tesi scritta ...

Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA venga respinto : Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA ad Amsterdam non venga accolto. Il Consiglio, che è stato l’organo della UE incaricato di gestire la procedura di decisione per la The post Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA venga respinto appeared first on Il Post.

Bocciato dal Consiglio Ue il ricorso di Milano su Ema : Per l’istituzione di Bruxelles è irricevibile la richiesta di sospensiva del comune sulla scelta di Amsterdam come sede, oggi il sopralluogo in Olanda dei parlamentari europei

Ema - Consiglio Ue ai giudici : “Ricorso Milano irricevibile”. Europarlamentari ad Amsterdam : “Non c’è piano alternativo” : Irricevibile. Il Consiglio dell’Unione europea – come anticipato dalla Stampa – in quella che può essere considerata una memoria difensiva sostiene che il ricorso di Milano contro l’assegnazione della sede dell’Ema ad Amsterdam deve essere respinto. Palazzo Matino chiede una sospensiva sulla decisione finita al centro di una polemica per la impreparazione della città olandese a ospitare adeguatamente i 900 ...

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Comune Milano | Europarlamentari ad Amsterdam : "Poche risposte dall'Olanda" : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio "non può essere considerato l'autore della decisione"

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Comune Milano | Europarlamentari ad Amsterdam : “Poche risposte dall’Olanda” : Ema, Consiglio Ue: irricevibile ricorso Comune Milano | Europarlamentari ad Amsterdam: “Poche risposte dall’Olanda” Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l’Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio “non può essere considerato l’autore della decisione” Continua a leggere L'articolo Ema, Consiglio Ue: irricevibile ricorso Comune Milano | ...

Caso Ema - il Consiglio Ue rigetta il ricorso di Milano : Il Consiglio Ue definisce "irricevibile" il ricorso di Milano sull'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ad Amsterdam. A sostenerlo è un documento che in 26 pagine di fatto boccia il sogno dela capoluogo lombardo di rimettersi in gioco dopo i ritardi dell'Olanda. Secondo quanto riporta il documento citato dall'Agi, il primo errore è di fatto formale. Il ricorso infatti non può essere fatto al ...