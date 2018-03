Milano | al via piano di riparazione per le buche in strada FOTO

Ict : al via a Milano la Microsoft Digital Week (2) : (AdnKronos) – Durante la conferenza inaugurale della Microsoft Digital Week, è intervenuto anche Andrea Sianesi, dean del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, annunciando insieme a Microsoft un innovativo progetto di intelligenza artificiale al servizio della formazione a livello internazionale: una piattaforma di continuous learning suggerirà come colmare il proprio skill gap alla Community Mip e a chiunque altro ...

Maltempo Milano : avviato il piano di riparazione strade : Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge copiose che si sono susseguiti soprattutto nelle ultime settimane. “La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri ed è sottoposta costantemente a lavori di manutenzione ma dopo i mesi invernali ha bisogno di una cura d’urto, come le vitamine per i ...

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande moschea” dell’hinterland milanese. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a seguito di questa decisione, in ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso ai raggi X. La classica più lunga del mondo. Cipressa e Poggio per fare selezione - arrivo in via Roma : Sabato si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la prima classica Monumento della stagione. Con i suoi 291 chilometri, è la classica più lunga del panorama internazionale, uno sforzo di oltre sette ore che conduce il gruppo dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure. Dal punto di vista altimetrico, la corsa è facile, adatta ai velocisti ma anche aperta a diverse soluzioni, basti pensare alla vittoria di Michal Kwiatkowski ...

Fabrizio Corona dopo il carcere : passeggiata con la fidanzata Silvia Provvedi e la sorella Giulia a Milano : Milano ? Leggo.it torna a parlare di Fabrizio Corona. L?ex re dei paparazzi infatti appena uscito di prigione ha fatto di nuovo parlare di se per via del ?richiamo? per...

VALERIO STAFFELLI/ Video - supera i controlli anti-terrorismo a Milano : foto da "canna-gate" per l'inviato... : VALERIO STAFFELLI: l'inviato di Striscia la Notizia ha realizzato un servizio in cui ha messo a nudo le falle nella sicurezza a Milano. Intanto i social parlano di lui per una strana foto...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:52:00 GMT)

Milano : inviata 'Striscia' entra con pistola finta in Comune e in Duomo : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Con una finta pistola in metallo avrebbe superato senza problemi i varchi di sicurezza nel Duomo di Milano e di Palazzo Marino, sede del Comune. "Siamo alla follia: oggi pomeriggio, - mentre noi consiglieri discutevamo gli emendamenti al bilancio - dentro la sala consili

Striscia la Notizia - inviata entra nel Duomo di Milano e in comune armata di pistola giocattolo : Dentro al Duomo di Milano e in comune con una pistola. Sembrerebbe una cosa impossibile considerati i controlli antiterrorismo attuati negli ultimi anni in Italia. Nonostante ciò l'inviata...

Cancellati i concerti dei The Script a Milano e Padova del 9 e 13 marzo - date rinviate : i dettagli sui biglietti : I due concerti dei The Script a Milano e Padova, previsti per il 9 e 13 marzo rispettivamente al Mediolanum Forum e al Gran Teatro Geox, non si terranno: i membri della band hanno annunciato l'impossibilità di esibirsi a causa di problemi di salute del cantante Daniel O’Donoghue, che è stato colpito da bronchite. Oltre che voce e anima del gruppo, O’Donoghue è anche al pianoforte, alle tastiere, al basso e al sintetizzatore: la sua ...

Scaletta dei The Script in Italia - al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del Freedom Child Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Al via questa sera il primo attesissimo concerto dei The Script in Italia, per il Freedom Child Tour 2018. La band irlandese fa ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni per due eventi in programma questa sera e martedì 13 marzo . I The Script in Italia si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago, per la prima delle due date in Italia. Martedì 13 marzo, infatti, la band sarà al Gran Teatro Geox di Padova. La band di Danny ...