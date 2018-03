Migranti | oltre 5mila fermati in Turchia

Migranti inarrestabili - il blocco a Ventimiglia li spinge nella neve. Video-reportage : con scarpe di tela oltre le Alpi a 1800 metri : Dopo la chiusura del confine di Ventimiglia, le Alpi sono diventate la nuova rotta dei Migranti che vogliono andare in Francia. Ogni giorno a Bardonecchia, stazione sciistica dell’Alta Val di Susa, decine di persone si mettono sui sentieri provando ad eludere i controlli della polizia. La strada più percorsa è quella che da Bardonecchia porta al Colle della Scala, a 1762 metri di altitudine e con un dislivello di oltre 400 metri che, in quattro ...

Migranti : oltre 15mila minori arrivati in Italia soli. Il Papa : La paura è legittima - ma non condizioni le scelte : E' uno dei dati evidenziati nella ricerca di Save the Children, nella giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Giornata in cui arrivano anche le parole di Papa Francesco

Migranti - Berlusconi oltre Salvini : “In Italia criminalità di 476mila immigrati che per mangiare devono delinquere” : Silvio Berlusconi va oltre Matteo Salvini e la Lega. Consapevole che la campagna elettorale si giocherà in gran parte sul tema dell’immigrazione, intervistato a Domenica Live il leader di Forza Italia compie un’operazione che neanche il leader della Lega aveva mai tentato prima: ascrive alla categoria dei “criminali” tutti i Migranti giunti negli ultimi anni nel nostro Paese. A innescare il Cavaliere, nonché suo editore, ...

Migranti - Save the Children : oltre 15mila minori arrivati in Italia nel 2017 : Senza familiari o senza un adulto di riferimento. Sono il 30% in meno rispetto al 2016. I dati nella Giornata mondiale del Migrante. 'Chi arriva rispetti le leggi, chi accoglie si apra a diversità' ha ...

Migranti : oltre 15 mila minori soli. Papa : la paura è legittima ma non condizioni le scelte : Nell'anno da poco concluso, oltre 15.730 minori sono giunti via mare in Italia soli, senza alcun familiare o adulto di riferimento al proprio fianco, dopo aver affrontato viaggi spesso drammatici, il ...