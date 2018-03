Migranti | attesa al porto di Augusta nave con 280 persone soccorse

Migranti : attesa al porto di Trapani nave con 303 persone : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - attesa oggi al porto di Trapani la nave con a bordo 303 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Solo ieri sono sbarcate in Sicilia oltre quattrocento persone . Sabato, la nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partenariato con Medi

In Italia più di 380 Migranti minori soli in attesa di essere ricollocati : "Servono più accoglienza e inclusione" : Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Su questi quattro verbi si fonda il senso del messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato della Chiesa cattolica...