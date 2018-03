Migranti : attesa al porto di Augusta nave con 280 persone soccorse : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' attesa al porto di Augusta (Siracusa) la nave Aquarius con a bordo 280 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di persone provenienti da 22 paesi, come annunciato su Twitter sull'account ufficiale Sos Mediterranee. Inizialmente lo sbarco

Migranti : attesa al porto di Trapani nave con 303 persone : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - attesa oggi al porto di Trapani la nave con a bordo 303 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Solo ieri sono sbarcate in Sicilia oltre quattrocento persone . Sabato, la nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partenariato con Medi

In Italia più di 380 Migranti minori soli in attesa di essere ricollocati : "Servono più accoglienza e inclusione" : Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Su questi quattro verbi si fonda il senso del messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato della Chiesa cattolica...