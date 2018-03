Microsoft Teams | annunciata l’integrazione con Cortana e l’AI

Microsoft Teams : aggiunto il pieno supporto all’accesso come ospite : Con l’aggiornamento di marzo per Office 365, in Microsoft Teams è stato implementato finalmente il pieno supporto all’accesso come ospite. Inizialmente prevista per il mese di giugno del 2017 e rinviata a causa di problemi interni, la funzionalità consente di invitare all’interno dei vari team degli ospiti che, adesso, non devono più necessariamente possedere un account Azure Active Directory. Ecco il comunicato ufficiale ...