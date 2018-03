Meteo | Lombardia | migliora mercoledì poi di nuovo precipitazioni

Allerta Meteo Lombardia : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 11 marzo, con revoca alle 14 di domani, lunedi’ 12 marzo, sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per rischio valanghe : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Sma, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio valanghe a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, province Brescia e Sondrio); 15 (Adamello, provincia Brescia) e 54 ...

Allerta Meteo Lombardia : in arrivo peggioramento con temporali - vento forte e neve : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo che prevede criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (Lario e Prealpi ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani temporali su tutta la regione : “Un’ampia depressione attualmente tra vicino Atlantico e Penisola Iberica interesserà in diverse fasi la Lombardia tra oggi e martedì“: lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Oggi flusso sudoccidentale debolmente instabile con precipitazioni da molto deboli a deboli diffuse, ridotta escursione termica. domani correnti meridionali con passaggio verso est della parte più intensa del sistema ...

Meteo : Lombardia - nuvole e pioggia in arrivo - temperature stabili : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Nuvolosità variabile e temperature stazionarie in Lombardia. Domani ancora instabilità per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che interesserà la Lombardia nel corso di domenica, con precipitazioni da moderate a localmente forti, anche a carattere di rovescio,

Previsioni Meteo Lombardia : nuvole e pioggia per tutta la settimana : Prosegue il flusso di correnti occidentali lungo il quale transitano diverse perturbazioni che interessano la Lombardia. Mercoledì – spiega nel consueto bollettino Meteo l’agenzia Arpa regionale – ingresso di una nuova veloce saccatura, più profonda delle precedenti, con fase instabile più intensa e precipitazioni su tutto il territorio, neve in montagna fino ad 800 metri circa. Giovedì 8 generale miglioramento con flusso in ...

Meteo : Lombardia - nuvole e pioggia per tutta la settimana : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Proseguono le perturbazioni sulla Lombardia. Domani, mercoledì, ingresso di una nuova veloce saccatura con precipitazioni su tutto il territorio, neve in montagna fino a 800 metri circa. Giovedì generale miglioramento, venerdì giornata di transizione in attesa di una nuo

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve da mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio neve valida dalla mezzanotte sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Medi a-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), ...

Allerta Meteo Lombardia : rischio valanghe di piccola e media entità : Sulle Alpi lombarde persistono deboli strati di neve e, pertanto, “su alcuni pendii ripidi sono possibili distacchi di piccole e medie valanghe” anche con il passaggio di un solo sci-alpinista. Il bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio) avverte che sulle Alpi Retiche, sulle Alpi Orobie Centrali e sul gruppo montuoso dell’Adamello il pericolo ...

Meteo : Lombardia - da domani nevicate in esaurimento : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Nelle prossime ore in Lombardia continuerà a nevicare, anche a basse quote, con il cielo nuvoloso o molto nuvoloso con irregolari schiarite in serata a partire dai settori occidentali. Le nevicate sono previste deboli e diffuse fino al primo pomeriggio, quindi in esaurim

Previsioni Meteo Lombardia : da lunedì nuova tendenza ad un probabile peggioramento : “Un continuo afflusso di correnti dai quadranti occidentali, associato ad una circolazione ciclonica, che interessa gran parte dell’Europa, determina a fasi alterne condizioni di instabilità sulla regione. Oggi e domani, sabato, precipitazioni, nevose fino a basse quote. Domenica giornata prevalentemente stabile. Da lunedì nuova tendenza ad un probabile peggioramento“: secondo il bollettino Meteo di Arpa Lombardia, domani la ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve su tutta la regione valida fino alla mezzanotte di domenica 4 marzo. Per la giornata di domani, si prevedono dal primo mattino precipitazioni a partire dai settori sudoccidentali della regione, tendenti a deboli diffuse su pianura e Appenino, deboli sparse altrove. Dal pomeriggio-sera di domani, le precipitazioni ...

Meteo : Lombardia - domani nuvole e deboli nevicate - rischio gelicidio : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - La Lombardia sarà interessata per molti giorni da correnti umide e via via più miti da ovest con il passaggio di veloci e generalmente deboli perturbazioni. Pertanto il tempo sulla regione sarà assai variabile, fino a venerdì possibili deboli nevicate anche in Pianura co