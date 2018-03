Meteo | forti piogge su tutta l’Italia Cade un masso sull' A1 | 13 chilometri di coda in

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “temporali e forti venti in arrivo anche al Centro/Sud” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo. L’area di bassa pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo, sta determinando precipitazioni diffuse soprattutto al Nord. Nella giornata di domani la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali italiane, seguita da un’intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Lombardia : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 11 marzo, con revoca alle 14 di domani, lunedi’ 12 marzo, sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), ...

Allerta Meteo : temporali e venti forti al Centro-Nord - : Domenica di maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge anche intense che nel corso della giornata si sposteranno su quelle centrali. Allerta arancione in Liguria. LE PREVISIONI

Allerta Meteo : temporali e venti forti al Centro-Nord : Allerta meteo: temporali e venti forti al Centro-Nord Domenica di maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge anche intense che nel corso della giornata si sposteranno su quelle centrali. Allerta arancione in Liguria. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta Meteo Liguria : attesi forti temporali - la criticità diventa “arancione” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER PIOGGE DIFFUSE E temporali diramata da Arpal, CHE E’ STATA MODIFICATA A SEGUITO DELLE ULTIME USCITE MODELLISTICHE secondo le seguenti modalità: ZONA A: Allerta GIALLA PER TUTTI I BACINI DALLE 20 DI OGGI, SABATO 10 ALLE 20 DI DOMANI, DOMENICA 11 MARZO ZONA B (tutti i bacini) Allerta GIALLA DALLE 20 DI OGGI, SABATO 10 alle 5.59 DI DOMANI DOMENICA 11. POI ARANCIONE DALLE 6 ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per forti temporali in arrivo : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un’Allerta Meteo: l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, domenica 11 marzo e per le successive 16-24 ore su Bacini Costieri Nord, ...

Maltempo nel weekend/ Meteo - forti piogge in arrivo al nord. A rischio Genoa-Milan : Meteo, il Maltempo torna nel weekend: Genoa-Milan a rischio rinvio per le forti piogge in arrivo. Attenzione alla sfida del Marassi di domenica sera, che potrebbe essere posticipata.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Allerta Meteo Lazio : da stanotte piogge e venti forti : “Dalla mezzanotte di martedì 6 marzo 2018, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; dal pomeriggio, e per le successive 9-12 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte”. Lo scrive il sito internet del Campidoglio. L'articolo Allerta meteo Lazio: da stanotte piogge e venti forti sembra essere ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta Meteo : sull’Italia un lungo periodo di forti piogge dopo le elezioni - rischio alluvioni al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/17 ...

Allerta Meteo - nelle prossime ore sull’Italia giungeranno nuovi forti nubifragi; il maltempo continua ad insistere pesantemente : 1/12 ...