Merkel | Scholz e Seehofer firmano

Nasce la Groko in Germania. Merkel firma con Scholz e Seehofer : "Governo ha basi solide" : Angela Merkel, Horst Seehofer e Olaf Scholz hanno firmato il contratto della Grosse Koalition a Berlino, dopo sei mesi dalle elezioni del 24 settembre. Nove persone hanno sottoscritto l'intesa: i tre segretari generali di Cdu Csu e Spd, i tre capigruppo parlamentari e i tre presidenti dei partiti."Abbiamo un governo stabile e in grado di agire", ha affermato Merkel, aggiungendo che "la capacità della democrazia consiste nel fatto di ...