Mercati | a febbraio presi in ostaggio dalla volatilità

Maltempo Campania : domani 28 Febbraio scuole chiuse nell’area flegrea stop anche a Mercati : Il perdurare di temperature anomale e conseguenti seri problemi alla circolazione veicolare, soprattutto nelle prime ore del giorno, per la formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ha indotto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia a chiudere le scuole anche per domani, mercoledì. Nel contempo, per gli stessi motivi, ha sospeso per domani lo svolgersi delle tre fiere settimanali, a Monterusciello, al Rione Toiano e nel centro storico. ...