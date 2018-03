Meghan e Kate con le stesse scarpe? Trova le differenze

Meghan alla prima uscita pubblica con la Regina : mistero sulle scarpe. Uguali a Kate? : prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta per Meghan Markle, l'attrice americana che a metà maggio convolerà a nozze con il principe Harry. La famiglia reale si è...

Meghan Markle/ Alla festa dell'addio al nubilato c'è anche Kate Middleton : Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:58:00 GMT)

Kate Middleton e Meghan Markle amiche? La verità in questa foto. Da mesi si parla di rivalità e antipatia - poi l’evento pubblico insieme. Guardatele bene : “Lo scatto dice tutto” : Kate Middleton e Meghan Markle sono praticamente coetanee: classe 1982 la prima, un anno più grande la seconda. Ma non è il solo punto in comune tra le due donne più chiacchierate del Regno Unito. Oltre ad avere all’incirca la stessa età, entrambe sono legate a un membro della famiglia reale britannica, senza avere antenati nobili, e vivono a Kensington Palace. Kate è già sposata, ma presto anche Meghan avrà l’anello al dito. ...

Meghan MARKLE/ Il suo abito da sposa costerà più di quello di Kate Middleton? : Il 19 maggio il principe Harry e MEGHAN MARKLE si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Meghan Markle festeggia l’addio al nubilato (e c’è anche Kate Middleton) : Kate Middleton optò per una rassicurante cena tra amici, e anche l’addio al nubilato di Meghan Markle, futura moglie di Harry d’Inghilterra è stato altrettanto tranquillo, senza eccessi, come si addice a una futura duchessa. L’ex attrice ha festeggiato in largo anticipo a quasi due mesi dal matrimonio, che sarà il prossimo 19 maggio. Un party top secret aperto a pochissime (e fidate ospiti), riporta il Daily Mail, onde evitare ...

Meghan Markle e Kate Middleton sono davvero amiche? : Meghan Markle e Kate Middleton hanno molte cose in comune. Hanno all'incirca la stessa età, ad esempio, poiché nate rispettivamente nel 1981 e nel 1982. Entrambe sono quindi legate a un membro della ...

“Meghan e Kate insieme all’evento - ma gli abiti…”. La curiosità sul costo dei vestiti che le due “protagoniste” della Casa Reale inglese hanno scelto per apparire insieme sul palco. Entrambe in blu - ma con una bella differenza… : Il matrimonio tra Meghan e il principe Harry ormai è questione di poco tempo, i preparativi sono a buon punto e i pettegolezzi si stanno spargendo su tutte le pagine cartacee e online del mondo. Sarà il matrimonio dell’anno. Ma c’è chi mette il dito nella piaga paventando rapporti tesi con qualcuno nella Casa Reale inglese. Chi spettegolava su una presunta antipatia tra lei e Kate Middleton faccia subito un passo indietro: le ...

Meghan e Kate sul palco entrambe in blu - ma una ha speso 10 volte più dell'altra : Chi spettegolava su una loro presunta antipatia faccia subito un passo indietro: Meghan Markle, futura moglie del principe Harry e Kate Middleton, che già erano apparse tutte sorrisi e...

"Meghan Markle è una leader - vuole cambiare le cose". Ora l'Inghilterra preferisce lei a Kate : Meghan Markle ha ormai rubato la scena a Kate Middleton. L'attenzione dei sudditi di Sua Maestà e dei media è tutta per l'attrice californiana. Alla loro ultima uscita pubblica...

KATE MIDDLETON - INCINTA PER LA TERZA VOLTA / La moglie del Principe William sfida la cognata Meghan : KATE MIDDLETON, la TERZA gravidanza: “William è in fase rifiuto!”, arriva la seconda femminuccia? I tabloid dicono di sì per via della forma del suo pancione, le news.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:11:00 GMT)

"Meghan Markle ha rubato la scena a Kate Middleton". L'analisi di un'esperta di linguaggio del corpo : Da quando Meghan e Harry sono usciti allo scoperto, l'attenzione nei confronti dell'attrice si è spesso tradotta in un confronto con la cognata. Sono molte le differenze tra la californiana Markle e "l'ultra british" Kate Middleton, e la loro ultima uscita pubblica insieme al First Annual Royal Foundation Forum- la seconda in compagnia dei rispettivi partner - le ha messe ulteriormente in evidenza. Il Sun ha affidato a un'esperta del ...

Meghan - molto più «cara» di Kate : Non sarà elegante, e non sarà forse neppure apprezzato dall’etichetta della famiglia reale. Ma fare i conti in tasca alle giovani e ammiratissime cognate Meghan Markle e Catherine Middleton, ovvero la Duchessa di Cambridge, ci diverte molto. E quale occasione più intrigante della loro prima apparizione ufficiale in comune dopo il fidnzamento di Harry e Meghan per andare ad analizzare nei minimi dettagli i look scelti per l’evento ...

Meghan - molto più «cara» di Kate : Non sarà elegante, e non sarà forse neppure apprezzato dall’etichetta della famiglia reale. Ma fare i conti in tasca alle giovani e ammiratissime cognate Meghan Markle e Catherine Middleton, ovvero la Duchessa di Cambridge, ci diverte molto. E quale occasione più intrigante della loro prima apparizione ufficiale in comune dopo il fidnzamento di Harry e Meghan per andare ad analizzare nei minimi dettagli i look scelti per l’evento ...

Kate Middleton e Meghan Markle insieme ai loro principi : i “favolosi 4” insieme : Le due coppie reali insieme. Kate Middleton e il principe William insieme a Meghan Markle e al principe Harry al Royal Foundation forum. Dopo l’annuncio del fidanzamento tra Harry e la bella Meghan è la prima volta che i quattro si fanno vedere insieme: è la seconda uscita pubblica per quelli che la stampa inglese ha ribattezzato ‘Fab Four‘. E i fotografi, naturalmente, ringraziano. L'articolo Kate ...