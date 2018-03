Gb : Meghan alla prima uscita pubblica con la regina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Meghan alla prima uscita pubblica con la Regina : mistero sulle scarpe. Uguali a Kate? : prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta per Meghan Markle, l'attrice americana che a metà maggio convolerà a nozze con il principe Harry. La famiglia reale si è...

'Vorrei fare l'attrice' - Meghan Markle e l'abbraccio caloroso alla studentessa durante la visita ufficiale : La coppia ha incontrato alcune delle centinaia di persone che si sono radunate al di fuori del Millennium Point, un centro educativo specializzato in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. '...

"Vorrei fare l'attrice" - Meghan Markle e l'abbraccio caloroso alla studentessa durante la visita ufficiale : Meghan Markle ha accompagnato Harry durante una visita a Birmingham in occasione della giornata mondiale delle donne. L'ex attrice americana è sembrata ancora una volta molto...

Meghan Markle si è convertita alla Chiesa Anglicana : Meghan Markle diventa un membro della Chiesa Anglicana. Come accennato nelle scorse settimane, l’ex attrice si è convertita in vista delle nozze con il Principe Harry.Il battesimo è avvenuto nel corso di una cerimonia segreta, come riporta People, nella cappella reale del St. James’s Palace a Londra, lo scorso martedì. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo di Canterbury ed è stata subito seguita dalla ...

Meghan Markle/ Alla festa dell'addio al nubilato c'è anche Kate Middleton : Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:58:00 GMT)

Meghan Markle/ Si converte alla religione anglicana : quale altra rinuncia la attende? : Trasloco, rinuncia alla carriera d'attrice, serietà e anche una nuova religione per Meghan Markle a poche settimane dal matrimonio con il principe Harry, a cos'altro dovrà rinunciare?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:29:00 GMT)

Meghan Markle si converte alla religione anglicana per rispetto a Elisabetta II : L'attrice americana 36enne Meghan Markle, in vista del matrimonio del 19 maggio con il principe Harry, sarà battezzata entro la fine del mese dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa anglicana. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. Il battesimo della futura sposa, protestante e formatasi ...

Se Meghan Markle sta dalla parte di #MeToo : «Sosteniamo le donne» : Meghan Markle ha le idee chiare. La 36enne americana non vede l’ora di mettersi a «lavoro». Non appena sarà moglie del principe Harry (il prossimo 19 maggio, ndr) potrà iniziare a dedicarsi ufficialmente a una delle questioni che più le sta a cuore: la difesa dei diritti delle donne. Una «missione» che porta avanti fin da quando era solo una bambina e che ha voluto ribadire nel primo impegno pubblico al fianco del futuro marito e dei quasi ...

Londra - allarme antrace per Harry e Meghan : inviata alla coppia una busta con polvere bianca : ... si è comunque rivelata innocua, come nella gran parte dei casi analoghi precedenti registrati in giro per il mondo. Lo precisa lo stesso giornale, sottolineando come sia così rientrato il timore ...

“Non lo toccate - date l’allarme”. Paura per il principe Harry e la sua Meghan. Un pacchetto misterioso indirizzato ai futuri sposini genera il panico. L’intervento della sicurezza - l’apprensione dei tanti fan della famiglia reale. Tutti gli aggiornamenti sull’accaduto : Un pacchetto misterioso indirizzato al principe Harry e alla sua fidanzata Meghan, prossima all’ingresso ufficiale nelle schiere della famiglia reale con un matrimonio ormai fissato per il 19 maggio e attesissimo dalla popolazione britannica. E che ha fatto subito scattare l’allarme per il suo contenuto, con la Paura che una volta giunto ai destinatari avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio la sua salute. Arrivata a ...

“Che bel cappotto!”. Ma poi l’occhio cade ‘lì’ ed è bufera su Meghan Markle. Ancora contro corrente : nemmeno il tempo di applaudire l’omaggio alla Scozia con il tartan - che l’oggetto incriminato ruba al soprabito tutta la scena. E fa infuriare la regina : nemmeno il tempo di applaudire la scelta di stile di Meghan Markle che, in visita col futuro marito a Edimburgo, omaggia la Scozia con un cappotto tartan, che l’occhio cade su un oggetto incriminato. Ed è subito polemica. Continua a osare l’attrice canadese, a trasgredire. Un po’ troppo per i più conservatori, quelli che toglietemi tutto tranne il protocollo reale. E così, come ricorda Vanity Fair, dopo i cuissardes, per ...

Matrimonio Harry-Meghan - dalla carrozza al party con i divi di Hollywood : ecco tutti i dettagli : Il “Sì” davanti all’arcivescovo di Canterbury. Una parata di tre chilometri in carrozza per le vie di Windsor. E un party serale stile Hollywood, offerto dal principe Carlo, nel castello della cittadina alle porte di Londra. Sono solo alcuni dei nuovi dettagli trapelati da Buckingham Palace sul royal wedding più atteso dell’anno. L’annuncio è arrivato sull’account Facebook ufficiale della famiglia reale, segno ...

Principe Harry e Meghan Markle : arrivano i primi gadget dedicati alla coppia : Se hai in programma un viaggio a Londra nelle prossime settimane, preparati a farti contagiare dalla febbre del Royal Wedding! Gli inglesi sono pronti a festeggiare il Principe Harry e Meghan Markle e infatti sono già in vendita i gadget dedicati alla coppia: scopri nel video cosa si sono inventati! [arc id=”618ca109-870a-446e-80e5-fc548aebd6c8″] Il Principe Harry e Meghan Markle si sposeranno il 19 maggio nella cappella di St. ...