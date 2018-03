Medicina | al Policlinico A Gemelli un sistema tecnologico per interventi di

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Una nuova tecnologia perultraprecisi di neurochirurgia, per il Parkinson, la Distonia e l’Epilessia è ora disponibile presso la FondazioneUniversitario A.di Roma: si tratta di una speciale Tac intra-operatoria collegata a un nuovodi neuronavigazione che permette di seguire in tempo reale l’impianto di un “pacemaker” cerebrale per la stimolazione profonda del cervello di questi pazienti. “Per glidi stimolazione cerebrale profonda questo– chiamato O-Arm 2 – è l’unico che permette di verificare la posizione reale degli elettrodi del pacemaker durante l’operazione, consentendo quindi anche correzioni delle traiettorie al fine di migliorare il raggiungimento del target”, spiega il dottor Tommaso Tufo, neurochirurgo del team guidato dal professor Alessandro Olivi, direttore dell’UOC di Neurochirurgia dele ...