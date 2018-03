Meccanica | Anima | corrono investimenti in idrosanitario | +6 | 7% nel 2018

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Milano, 12 mar. (AdnKronos) – Secondo l’Ufficio studiConfindustria (che rappresenta la federazione delle associazioni nazionali dell’industria), nel 2017 la produzione nel compartoha segnato un +4,8% rispetto all’anno precedente. Per ilsi prevede di toccare quota 11 miliardi di euro con un incremento pari al +2,8%. L’export attrae il 61% di quel che viene prodotto. Nel 2017 la voce esportazioni ha registrato una crescita del +2,6% per un valore in termini reali pari a 6,4 miliardi di euro. Il trend positivo si prevede venga confermato anche nell’anno in corso con un ulteriore aumento del +3,4%. Glicontinuano la loro corsa con un +6,7% previsto per ilche dà seguito al +9,5% del 2017.IntantoConfindustria è ancora protagonista a Mostra Convegno Expocomfort, fiera mondiale ...