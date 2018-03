May sull' ex spia avvelenata | ' Molto probabile la responsabilità della Russia' Mosca

Spia : May - agiremo sulla base di prove : ANSA, - LONDRA, 8 MAR - Theresa May conferma la linea della cautela sulla vicenda di Serghei Skripal, l'ex Spia russa avvelenata a Salisbury con un agente nervino assieme alla figlia e a un poliziotto ...

Il caso SelMayr getta ombre sulla trasparenza delle istituzioni dell'Ue : Secondo l'ex giudice Ue Dehousse, Selmayr ha giocato "come mai prima d'ora" la carta della "confusione di ruoli" tra politica e amministrazione. "Il ruolo di segretario generale non è politico, anzi! ...

May ammette - 'sulla Brexit non possiamo ottenere tutto' : ... è un accordo di libero scambio "ampio" e "profondo", "tagliato su misura" stando ai suoi auspici, forse addirittura senza precedenti al mondo. Ma 'solo' un accordo di libero scambio. Il punto di ...

Brexit : May insiste - inaccettabile la bozza Ue sull'Irlanda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scontro sulla Brexit per Irlanda. L'ira della May. Tusk risponde : se Londra ha idee migliori lo dica : 'sulla questione Brexit la Ue suggerisce una 'area comune' inIrlanda ma la premier May respinge l'idea perché'inaccettabile'.

Brexit - ancora stallo sulla questione irlandese. May : “La proposta dell’Ue è inaccettabile” : Nel giorno in cui il capo negoziatore per l’Ue, Michel Barnier, annuncia la prima bozza per l’accordo sulla Brexit torna a salire la polemica fra Londra e Bruxelles. In particolare a far discutere sono i confini post Brexit dell’Irlanda. Downing Street ha smentito ancora una volta parole attribuire al ministro Boris Johnson secondo cui il Regno sa...

Trump striglia May sulle trattative per la Brexit : 'Sarei stato più duro' Video : Intervistato dalla tv britannica Itv, il presidente americano #Donald Trump ha confermato di non essere un grande fan dell'#Unione Europea. Prima ha strigliato la collega #theresa may pur dicendo di provare rispetto nei suoi confronti sul modo in cui sta gestendo le trattative per la Brexit, poi ha accusato l'Ue di essere molto ingiusta in tema di commercio nei confronti degli Stati Uniti. Un atteggiamento diverso Il 24 giugno 2016, quando era ...

Accadde oggi : il 29 gennaio 1889 la tragedia di Mayerling si abbatte sulla casa di Franz e Sissi : Una tragedia si abbatte sulla casa di Franz e Sissi la notte del 29 gennaio 1889: l’erede al trono austroungarico Rodolfo d’Asburgo, figlio della coppia imperiale, si spara dopo aver ucciso la sua amante, Maria Vetsera, per l’opposizione del padre e della corte di Vienna alla sua relazione. La tragedia si consuma nel castello di Mayerling, poco distante dalla capitale imperiale. L'articolo Accadde oggi: il 29 gennaio 1889 la ...

Migranti - accordo tra Macron e Theresa May sulla frontiera di Calais - : Patto tra Regno Unito e Francia per rafforzare la sicurezza nella zona di confine tra i due paesi. Il tutto rientra in un approccio complessivo al problema dell'immigrazione: la cooperazione tra ...