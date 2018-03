May accusa | con molta probabilità la Russia responsabile dell' avvelenamento di Serghei

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Laè "molto probabilmente"diSkripal. Lo ha detto la premier Theresa May in parlamento, sulla basee indagini condotte finora, informando che l'ambasciatore di Mosca è stato convocato stamattina e dovrà "rispondere entro domani" a domande che gli sono state rivolte: ossia se laabbia condotto l'attacco o "abbia perso il controllo" di sostanze pericolose dai suoi laboratori chimici. Secondo May, le tossine usate a Salisbury sono "del tipo" di sostanze che Mosca produce.L''ex spia del Kgb,Skripal, su suolo britannico è stato "un atto proditorio" contro il Regno Unito, ha aggiunto il premier britannico Theresa May, intervenendo dinanzi alla Camera dei Comuni.