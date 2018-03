Maurizio Sarri | portatore sano di sottocultura sessista

wired

(Di lunedì 12 marzo 2018) Prima aveva interrotto l’intervista con Mediaset Premium, tagliando i tempi previsti dalla Lega per le dichiarazioni alle tv nazionali nel dopopartita. Poi, tecnico del Napoli verace e impulsivo, lo conosciamo bene, non ha perso l’occasione per costruire l’ennesimo teatrinoin un ambiente dove certo di sessismo non ne manca. Una cronista gli ha fatto la seguente, sensatissima domanda: “Sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso?”. La Juventus, infatti, è a +1 ma può allungare a +4 col recupero del match con l’Atalanta in programma mercoledì. L’allenatore del Napoli, che pochi minuti prima aveva troncato con le tv proprio dopo l’ennesima domanda sulla Juventus, non ha resistito. Prima una lunga pausa. Poi la battuta degna di un cinepanettone di terza serie: “Dico che sei donna e sei carina, per questo non ti mando a fare in culo proprio per ...