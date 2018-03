Maurizio Sarri | altro che rispettosa | la sua frase è più che sessista Ecco perché

Maurizio Sarri - la risposta alla giornalista fa discutere : 'Sei donna - non ti mando a fare in c...' : "Sono troppo dura se dico che questa sera il discorso scudetto si è compromesso?". "Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in c…". Post partita di San Siro, dopo il pareggio per 0-0 tra Inter ...

Maurizio Sarri - portatore sano di sottocultura sessista : Prima aveva interrotto l’intervista con Mediaset Premium, tagliando i tempi previsti dalla Lega per le dichiarazioni alle tv nazionali nel dopopartita. Poi Maurizio Sarri, tecnico del Napoli verace e impulsivo, lo conosciamo bene, non ha perso l’occasione per costruire l’ennesimo teatrino sessista in un ambiente dove certo di sessismo non ne manca. Una cronista gli ha fatto la seguente, sensatissima domanda: “Sono troppo dura se dico che questa ...

La risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista : "Sei donna e sei carina e non ti mando a fare in culo per questo" : Maurizio Sarri perde punti e anche lo stile. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore del Napoli prima lascia stizzito l'intervista di Mediaset Premium e poi, in conferenza stampa, replica con una battuta sessista alla domanda di una giornalista. "Mister, sono troppo duro se dico che questa sera lo scudetto è compromesso", ha chiesto l'inviata della tv partenopea Canale 21 Titti Improta. Sarri è rimasto in ...

Psicodramma Napoli : tutti i limiti di Maurizio Sarri : Psicodramma Napoli: tutti i limiti di Maurizio Sarri Gli azzurri escono con le ossa rotte e il morale a terra, ma gli applausi dei tifosi a fine partita possono fare il miracolo. Bisogna reagire subito contro l’Inter a San Siro. Continua a leggere

Napoli-Lipsia - la conferenza di Maurizio Sarri LIVE : Capolista in Italia, ma non ancora così vincente in Europa. Il Napoli, "retrocesso" dalla Champions all'Europa League, affronterà domani il Lipsia , secondo in Bundesliga, , per la gara d'andata dei ...

Napoli - addio Maurizio Sarri? Il Chelsea pronto a pagare la clausola rescissoria : E così, il primo nome sulla lista di Roman Abramovich per la panchina del Chelsea è, secondo Sport Mediaset , quello del mister del Napoli. Il magnate russo sarebbe pronto a pagare la clausola ...

NAPOLI - DA LAURENTIIS / "Maurizio Sarri? Voglio abbattere la clausola rescissoria" : De LAURENTIIS: “Deluso da Verdi, per Politano ero pronto a buttare i soldi”. Le parole del presidente del NAPOLI ai microfoni di Premium, che svela i vari retroscena di gennaio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:57:00 GMT)

Maurizio Sarri - la prima pagina pazzesca di Tuttosport : lo sfregio al tecnico del Napoli : Tra Juventus e Napoli non corre buon sangue, e le lamentele del tecnico degli azzurri Maurizio Sarri non aiutano a rasserenare il clima. Certo, Tuttosport , quotidiano sportivo torinista e megafono ...

Panchina Milan - il sogno per la prossima stagione porta un nome ed un cognome : Maurizio Sarri : Panchina Milan – La stagione del Milan fino al momento è stata più che deludente, dopo la campagna acquisti in estate che sembrava importante la squadra non ha risposto presente e sono arrivate tante delusioni. Stesso discorso in Panchina con Vincenzo Montella che è stato esonerato, è arrivato Gattuso che completerà la stagione sulla Panchina del Milan ma sicuramente non verrà confermato per la prossima. Il club rossonero ha individuato ...