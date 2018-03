Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi | Gli italiani non ci hanno votato per

Matteo Salvini - l'appello della sinistra europea al Pd : 'Fermatelo in ogni modo - meglio Luigi Di Maio' : Un appello per spingere il Pd tra le braccia del M5S. È quello cui sta lavorando, a nome della galassia di sinistra Ue, il vicepresidente del gruppo dei Verdi, Pascal Durand . Anche Bruxelles e ...

Matteo Salvini - perché il leader della Lega vincerà comunque e perché stare all'opposizione gli porterà più consensi : Le elezioni hanno dato uno sconfitto e due vincitori. Lo sconfitto è il Pd, sia nella versione di Renzi sia in quella degli ex che hanno lasciato il partito per naufragare con Grasso e D'Alema. Ad ...

Papa Francesco torna a fare politica : quella frase sugli 'stranieri' e il legittimo sospetto su Matteo Salvini : 'Il mondo oggi è spesso abitato dalla paura. È una malattia antica: nella Bibbia ricorre spesso l'invito a non avere paura. Il nostro tempo conosce grandi paure di fronte alle vaste dimensioni della ...

Matteo Salvini - lo struggente addio a Rosy Guarneri - leghista neoeletta in Parlamento uccisa da un tumore : L'ha voluta ricordare davanti ai militanti della scuola di formazione politica della Lega in via Bellerio, Matteo Salvini . Rosy Guarnieri, storica esponente della Lega in Liguria e già sindaca di Albenga , è morta oggi uccisa da un tumore , appena pochi giorni dopo ...

Matteo Salvini - il sondaggio Swg sugli elettori leghisti : mai governo con tutto il Pd : ... gli elettori della Lega non sarebbero per nulla d'accordo alla formazione di un governo cedendo la presidenza del consiglio a un'altra forza politica, la pensano così iul 56% dei leghisti. Il 31% ...

Reddito di cittadinanza : cosa ne pensa Matteo Salvini? Video : 'O c’è un governo capace di governare, o la parola torna agli italiani'. Con questa dichiarazione, Matteo Salvini [Video], nel corso di una riunione con i membri della #lega in Parlamento, allude alla necessita' di tornare al voto, qualora non si stabilissero le basi per un governo solido. Ribadisce inoltre la sua sfiducia in un governo di tipo tecnico, che rischierebbe di essere controllato da Bruxelles, da cui giunge il proposito di applicare ...

Matteo Salvini COME LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Reddito di cittadinanza : cosa ne pensa Matteo Salvini? : 'O c’è un governo capace di governare, o la parola torna agli italiani'. Con questa dichiarazione, Matteo Salvini, nel corso di una riunione con i membri della Lega in Parlamento, allude alla necessità di tornare al voto, qualora non si stabilissero le basi per un governo solido. Ribadisce inoltre la sua sfiducia in un governo di tipo tecnico, che rischierebbe di essere controllato da Bruxelles, da cui giunge il proposito di applicare nuove ...

Matteo Salvini invita il Pd ad essere responsabile : Toni istituzionali per Matteo Salvini il quale chiarisce di non avere “fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali se

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Luigi Di Maio - perché è il premier perfetto per i poteri forti : il valletto perfetto per far fuori Matteo Salvini e la Lega : Tra il nulla impacchettato con una giacca sartoriale sotto un bel musetto glabro e un leader con barba e felpa amico di Marine Le Pen, i poteri smorti non hanno esitato un secondo a baciare il primo ...

Matteo Salvini - il piano per scalare Forza Italia : verso il partito unico - nasce Lega Italia? : Dopo la vittoria alle urne e il sorpasso ai danni di Silvio Berlusconi , Matteo Salvini ha lanciato la sua Opa su Forza Italia . Il punto è che il leghista vuole imporsi come leader del centrodestra, ...

Matteo Renzi inizia la conta : nuovo partito e Ministeri nel Governo Salvini : Ormai è chiaro: nel Pd è scoppiata una guerra civile. A suon di micro scissioni, il partito Democratico si è

Così il finto Matteo Salvini festeggia il suo compleanno in diretta Facebook : Nella puntata del 9 marzo di Quelli che…dopo il tg - l'approfondimento ironico di Rai2 sulle notizie del giorno, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran - 'Matteo Salvini' alias ...