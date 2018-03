Mattarella | sorti dell’Italia sono comuni | serve responsabilità senza egoismi|Foto

APPELLO Mattarella - “SIAMO TUTTI RESPONSABILI”/ Video - verso il Governo : “senza egoismi - sorti Italia comuni” : Sergio MATTARELLA , secondo APPELLO ai partiti: "siamo TUTTI responsabili. Le sorti dell' Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Le parole dal Quirinale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:06:00 GMT)

L’appello di Mattarella : «Sulle sorti dell’Italia siamo tutti responsabili» : Il capo dello Stato, rivolgendosi ad un gruppo di studenti premiati per essersi distinti in attività di solidarietà, lancia un nuovo richiamo ai partiti per evitare crisi e instabilità