Mattarella | “Le sorti dell’Italia sono comuni | siamo tutti responsabili”

Ricerca - Mattarella visita i Laboratori Nazionali Gran Sasso : “Le nuove scoperte un incoraggiamento per tutta l’umanità” : “I passi avanti che si fanno attraverso i tentativi ripetuti, che sono quelli che realizzano la Ricerca, costituiscono un incoraggiamento per tutta l’umanità“: lo ha dichiarato il presidente Sergio Mattarella, in occasione della visita ai Laboratori Nazionali Gran Sasso per il trentennale delle attività scientifiche. “Un punto di eccellenza tra i più alti del nostro Paese, un motivo di prestigio e di orgoglio per ...